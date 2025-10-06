Doja Cat invade o pop com álbum novo e colaboração de SZA

Doja Cat está de volta ao centro das atenções com o lançamento de seu novo álbum, Vie, disponível desde a última sexta-feira (26). Com 15 faixas, o projeto marca uma transição da rapper para uma sonoridade mais pop, abordando temas de amor, romance e sensualidade, e trazendo a colaboração de SZA na faixa “Kiss Me More”.

O single principal, “Jealous Type”, já chamou atenção durante a apresentação de Doja no VMA 2025, em que ela dividiu o palco com o renomado saxofonista Kenny G. Diferente do álbum de rap Scarlet, de 2023, Vie mantém a energia contagiante dos anos 80, lembrando sucessos anteriores como “Say So”, e reforça a versatilidade da artista no cenário pop contemporâneo.

Em entrevista à Apple Music, Doja Cat comentou sobre a parceria com o produtor Jack Antonoff, descrevendo o processo de criação do disco como uma experiência intimista e enriquecedora: “Estou trabalhando com Jack Antonoff, que é alguém novo na minha vida. Criar algo pessoal enquanto conheço alguém novo tornou tudo muito natural. Ele tem sido incrível nesse processo”, revelou.

Para celebrar o lançamento, Doja Cat prepara a “Ma Vie World Tour”, com datas inicialmente confirmadas na Ásia, Nova Zelândia e Austrália. A artista também deve se apresentar no icônico Saturday Night Live em 4 de outubro, aumentando a expectativa por possíveis shows na América do Norte.

Doja Cat explica repercussão de encontro polêmico

Na última quarta-feira (01), a rapper Doja Cat marcou presença no IRL Podcast, apresentado por Angie Martinez. Durante a conversa, a cantora abordou diversos temas, incluindo seu quinto álbum de estúdio, “Vie”, que vem conquistando a crítica e os fãs. Entre os assuntos, Doja Cat também comentou sobre um episódio recente que viralizou nas redes sociais, envolvendo um de seus fãs, no qual ela teria jogado fora uma camisa que ele lhe deu e publicado tweets relacionados ao encontro.

Falando sobre como percebe os limites entre ela e o público, Doja Cat explicou detalhadamente como certas situações a fazem se sentir invadida. Ela comparou a invasão à sensação de agressão física, revelando a intensidade de suas emoções ao lidar com fãs que ultrapassam fronteiras pessoais:

“Se eu sinto que as pessoas podem se aproximar de mim e segurar meu braço, me abraçar, me dar um beijo na bochecha ou me oferecer presentes, sinto que estou dando às pessoas permissão para fazer isso. Na minha mente, isso se parece com pessoas rasgando minha pele, arrancando meu cabelo e destruindo minhas roupas. Para mim, isso é como um inferno. E isso significa que eu não estabeleci limites. Eu precisei aprender a impor limites…”

Em outro momento da entrevista, Doja Cat aprofundou sua reflexão sobre a dificuldade de estabelecer fronteiras claras e a ansiedade que isso pode gerar. Ela compartilhou como a viralização do episódio com o fã a fez repensar sua postura e lidar com um medo irracional relacionado à exposição:

“Eu costumava ser do tipo que dizia: ‘Sim, venham abraçar, tocar ou pegar o que quiserem.’ Foi muito difícil para mim definir limites. Quando percebi a viralização do episódio e como tudo aconteceu, senti que a mensagem era: ‘Ok, agora é a vez de todos.’ E então, eu comecei a pensar que, se saísse de casa, algo ruim poderia acontecer. Era um medo irracional, totalmente baseado na minha experiência pessoal.”

Após o lançamento de “Vie”, Doja Cat anunciou sua nova turnê, intitulada “Ma Vie Tour”, que já conta com datas confirmadas em diversos continentes, incluindo América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, América Central e Oceania. Entre os locais escolhidos, o Brasil receberá a rapper, que se apresentará no Suhan Music Hall, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro. O show marcará seu retorno ao país desde a participação no Lollapalooza 2022 e promete levar aos fãs uma experiência repleta de energia, com hits consagrados como “Kiss Me More”.