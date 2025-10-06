Odete Roitman desce na 'boquinha da garrafa' e imagens chocam o público

A festa de encerramento da novela "Vale Tudo" foi marcada por muita animação e dança neste sábado (4), no Rio de Janeiro. O show do cantor Feyjão embalou os bastidores da produção e colocou todo o elenco para se soltar na pista.
Debora Bloch e Paolla Oliveira, que interpretam as icônicas Odete e Heleninha Roitman, protagonizaram um dos momentos mais divertidos da noite ao dançarem até o chão ao som do clássico "Na Boquinha da Garrafa".
Outros atores do elenco, como Humberto Carrão e Guilherme Magon, intérpretes de Afonso e Leonardo, também mostraram desenvoltura nos passinhos, acompanhados por Jessica Marques, Samantha Jones e vários integrantes da equipe técnica.
Além deles, nomes como Carolina Dieckmann, Malu Galli, Lorena Lima, Ingrid Gaigher, Cacá Ottoni e Bruna Aiiso compareceram à celebração e aproveitaram intensamente cada minuto da confraternização.
Debora Bloch e mais atores de 'Vale Tudo' dançam 'na boquinha da garrafa' em festa.
