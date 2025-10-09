Desabafo do Bicho – 89 segundos para Meia-Noite faz apresentações gratuitas

Nos próximos dois finais de semana a peça Desabafo do Bicho – 89 segundos para Meia-Noite, chega em Planaltina e Ceilândia respectivamente. Entre os dias 9 e 12 de outubro a apresentação chega no Complexo Cultural de Planaltina. Já entre os dias 14 e 16 de outubro o espetáculo chega no Sesc Ceilândia.

Em um tempo em que o planeta arde e a vida se vê encurralada por guerras, excesso de consumo e catástrofes ambientais, chega como gesto artístico e grito existencial. O espetáculo apresenta corpos híbridos que se movem entre o humano e o animal, numa cena marcada pela força do instinto e pela urgência da reflexão.

O palco é tomado por um mar de sacos plásticos amarelos. Esse cenário de resíduos se converte em matéria viva: é pele, é abrigo, é ameaça. Os intérpretes vestem, arrastam e disputam o plástico, como quem tenta sobreviver em meio à própria destruição. A imagem não se limita a ilustrar: abre espaço para o imaginário de um mundo plastificado, que pode ser tanto pós-apocalíptico quanto o reflexo de agora.

Entrevista divulgada Luciana, uma das atrizes-criadoras da peça diz que a ação humana afeta todos os seres, vivos e não vivos, orgânicos e inorgânicos. “A gente quis imaginar que desabafo seria esse, atravessado pelo olhar do bicho e do humano ao mesmo tempo.”

Serviços

Desabafo do Bicho – 89 segundos para Meia-Noite

Temporada Planaltina (Local: Complexo Cultural de Planaltina); 09/10 – Sessão para escolas – 15h (com LIBRAS, audiodescrição e mediação de debate); 10 a 12/10 – Sessões abertas ao público – 20h

Temporada Ceilândia (Local: Sesc Ceilândia - Newton Rossi); 14 a 16/10 – Sessões abertas ao público – 20h; 16/10 – Sessão para escolas – 15h (com LIBRAS, audiodescrição e mediação de debate)

Entrada gratuita e classificação indicativa livre