Bella Campos celebra conquista de apartamento e superação de dificuldades financeiras

Bella Campos compartilhou a conquista do apartamento e do descanso após gravações em um vídeo divulgado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Aos 27 anos, a atriz Bella Campos vive um momento de virada na trajetória pessoal e profissional. Após conquistar um papel de destaque na novela Vale Tudo, vivendo Maria de Fátima, ela adquiriu um apartamento no Rio de Janeiro, marca de estabilidade que antes parecia distante, diante de dificuldades para pagar aluguel.

Bella contou que, nos primeiros trabalhos na televisão, não tinha condições financeiras para se manter morando no Rio, especialmente durante estreia na novela Pantanal (2022). Na época, ela se hospedou em um flat oferecido pela emissora. A situação se repetiu nas gravações de Vai na Fé (2023). Somente após Vale Tudo é que ela pôde comprar seu próprio imóvel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É uma grande realização para mim estar terminando esse trabalho sem ter que pensar se eu ainda vou conseguir morar no Rio de Janeiro, porque, hoje em dia, eu consigo. É o famoso ‘Feliz no simples’, que não é nada simples. Sou muito feliz”, contou no vídeo.

Apesar de exercer um papel de grande visibilidade, Bella fez questão de frisar que a nova casa apresenta uma decoração modesta, não “luxuosa”, como alguns poderiam esperar de uma atriz da Globo. Porém, para ela, o simples fato de ser dona de um imóvel na zona sul carioca já representa luxo e muito valor emocional.

A atriz também falou sobre o ritmo intenso de gravações, observando que a rotina na novela envolve segundas a sábados, até 11 horas por dia, o que torna ainda mais significativa essa conquista, que lhe permite momentos de descanso sem a preocupação constante com aluguel.

Leia também: Bella Campos cai no choro e motivo do abalo emocional impressiona

“Hoje é o meu dia 2 de folga e ainda não caiu a minha ficha de que esse trabalho [Vale Tudo] acabou. Fazer novela é um processo muito intenso, a gente trabalha de segunda a sábado, 11 horas por dia. Ainda não caiu a minha ficha de que já posso descansar e acordar na hora que eu quiser”, disse.

Bella resumiu sua sensação atual com uma frase que revela gratidão: estar terminando esse trabalho sem precisar se preocupar se vai conseguir continuar morando no Rio. “Feliz no simples” — expressão que, segundo ela, carrega peso e valor real.