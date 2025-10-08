Virginia se pronuncia pela primeira após Vini Jr. ser exposto por modelos

Virginia Fonseca finalmente quebrou o silêncio sobre o fim do breve envolvimento com Vini Jr., dias após o jogador ser exposto em conversas comprometedoras com outras mulheres.
A revelação aconteceu nesta terça-feira (7/10), em entrevista ao Portal Leo Dias, durante sua chegada ao Rio de Janeiro para o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio, onde ela ocupa o posto de rainha de bateria.
A influenciadora foi direta ao ser questionada se havia conversado com o atacante do Real Madrid após o escândalo: “A gente conversou sim, tá tudo certo”, declarou ao Portal Leo Dias.
Sem entrar em detalhes sobre a postura do jogador diante da situação, Virginia preferiu encerrar o assunto com uma frase enigmática. “Vamos viver”, disse, ao ser questionada sobre a reação dele às mensagens vazadas.
Acabou tudo!
Mais tarde, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a influenciadora foi ainda mais objetiva ao confirmar que o romance, de fato, chegou ao fim: “Acabou”, resumiu, sem rodeios.
Mesmo antes da polêmica vir à tona, Virginia já havia deixado claro que o relacionamento com Vini Jr. não passava de uma fase inicial. “Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, afirmou recentemente ao colunista Leo Dias.
