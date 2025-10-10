Padre se recusa a rezar por alma de Odete Roitman: "Não atenderei"

Após o impacto da morte de Odete Roitman, fiéis pediram bênçãos pela personagem - (crédito: Reprodução / Instagram / TV Globo)

Bênçãos para personagens fictícios? Foi esse o pedido dos fiéis para o padre Cleber Pagliochi da Paróquia São Daniel, em Seara (Santa Catarina). O sacerdote se recusou a orar pela alma de Odete Roitman, recém falecida de Vale Tudo.

O impacto do assassinato da vilã foi tanto que o eclesiástico pulicou uma nota oficial em meio a tantas solicitações de rezas. “Diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman”, escreveu Pagiochi no Instagram.

Leia também: Morte de Odete Roitman provoca comentários sobre segurança do Copacabana Palace

“Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, desabafou.

O padre acrescentou: "Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança - e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho.” Pagliochi ainda questionou o amor e a idolatria por uma vilã da teledramaturgia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A morte de Odete Roitman foi exibida na segunda-feira (6/10), rendendo repercussão entre os fãs da novela. Vestindo um conjunto cinza — homenagem à roupa usada por Beatriz Segall na cena de 1988 —, a vilã levou um tiro em uma suíte luxuosa do Copacabana Palace. É previsto que o último capítulo de Vale Tudo seja exibido no dia 17 de outubro.