Manu Gavassi fala sobre pós-parto: 'Você se sente um ET. Tive baby blues muito forte'





Manu Gavassi atravessa um momento de transformação com a maternidade. Em abril, nasceu Nara, filha de seu relacionamento com Jullio Reis. "Era o maior sonho da minha vida? Não. Sempre fui muito capricorniana, ambiciosa em relação à minha carreira", refletiu a cantora.

O nascimento da bebê trouxe uma nova perspectiva. Manu aprendeu a valorizar o cuidado com outro ser humano, sem se anular por completo. "Tive baby blues muito forte por duas semanas, era um chororô… Mas não chorava de tristeza, porque me conectei com a minha filha na gravidez", contou.

O parto também foi intenso. "Fiquei em trabalho de parto das 5h às 20h… parecia um retiro de meditação", lembrou Manu. Ela descreve a experiência como um desafio visceral, superado com apoio da mãe e de Jullio.

Cinco meses depois, Manu aproveita cada instante com leveza e risadas. "O que espero passar para a Nara é que ela não valide quem é pelo olhar do outro", disse. Mudanças no visual e no estilo refletem seu desejo de autenticidade para a filha.