Nova faixa de Taylor Swift desperta teorias de briga com Charli XCX

Fãs especulam que nova música de Taylor Swift, Actually Romantic, traz indiretas para Charli XCX

Nova faixa de Taylor Swift desperta teorias de briga com Charli XCX - (crédito: TMJBrazil)
O lançamento do mais recente álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, na sexta-feira (3), trouxe à tona uma nova onda de especulações entre fãs sobre possíveis desentendimentos no mundo da música pop. Em especial, a faixa Actually Romantic tem gerado comentários e teorias sobre quem poderia ter inspirado a letra.

Logo no início da música, Swift faz referência a um colega compositor chamando-a de “Barbie chata” e relata situações curiosas envolvendo seu ex: “Deram um high-five no meu ex e depois disseram que estavam felizes por ele ter me ignorado / Escreveram uma música para mim dizendo que te deixa doente ver meu rosto / Algumas pessoas podem se ofender / Mas na verdade é fofo / Todo o tempo que você gastou comigo / É honestamente selvagem / Todo o esforço que você fez / É realmente romântico / Eu realmente tenho que admitir / Nenhum homem jamais me amou como você.”

Mais à frente, a cantora adiciona versos que reforçam o tom de ironia: “Não pensava em você há muito tempo / Quantas vezes seu namorado disse / Por que estamos sempre falando dela? … Você me dá tanta … atenção / É tão romântico.”

Fãs rapidamente associaram a letra à cantora britânica Charli XCX, que em 2024 lançou o álbum Brat, contendo a faixa Everything Is Romantic. Nas redes sociais, usuários debateram se Actually Romantic seria uma espécie de “resposta” ou provocação. Enquanto alguns veem a música como um diss, outros interpretam como uma obra divertida e irônica, sem malícia.

O histórico de Swift e Charli XCX adiciona contexto às especulações. Charli já foi artista de abertura na Reputation Stadium Tour de Taylor em 2018 e ambas se encontram em círculos próximos do vocalista do The 1975, Matty Healy, e sua atual noiva, Gabbriette Bechtel. Além disso, Charli é casada atualmente com George Daniel, baterista da banda.

As conexões entre as duas artistas vão além de apresentações conjuntas. Em 2024, Charli lançou a faixa Sympathy Is a Knife, onde alguns fãs apontam possíveis referências a Swift: “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado / Dedos cruzados nas minhas costas, espero que eles terminem rápido”.

Apesar das interpretações, Swift já demonstrou publicamente admiração por Charli. Em entrevista à revista New York, no ano passado, a popstar destacou a inventividade e sensibilidade melódica da britânica, elogiando sua consistência artística ao longo de mais de uma década.

Taylor Swift reflete sobre arte e conexão com lançamento de The Life of a Showgirl

Recentemente, a cantora Taylor Swift lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. Para a divulgação do projeto, a cantora participou de entrevista exclusiva com o renomado jornalista Zane Lowe. Nele, Taylor Swift refletiu sobre a maneira como percebe a recepção de seus projetos pelo público.

A cantora compartilhou insights sobre como diferentes ouvintes interpretam suas músicas e o papel que cada obra exerce na vida de quem a escuta. A cantora enfatizou que, para ela, o valor da música vai muito além do sucesso comercial ou das críticas especializadas; trata-se de criar uma ponte emocional entre o artista e o público.

Falando sobre o papel do artista como reflexo da experiência humana, Taylor Swift explicou a responsabilidade de criar músicas que funcionem como espelhos para os ouvintes. Segundo ela, cada canção carrega múltiplas camadas, permitindo que cada pessoa encontre nas letras e nas melodias algo que dialogue diretamente com sua própria história de vida.

“Como artista, acredito que uma das nossas principais funções é servir de espelho para as pessoas. Você observa a arte que criamos e se vê refletido nela. Como alguém se conecta com nosso trabalho depende das experiências de vida que está vivendo naquele momento.”

Taylor Swift também destacou a diversidade de respostas que seu repertório desperta ao longo do tempo, ressaltando como suas obras podem ganhar novos significados à medida que os fãs amadurecem e atravessam diferentes fases de suas vidas. Ela acredita que essa conexão dinâmica entre música e experiência pessoal é o que torna sua carreira tão gratificante e duradoura.

“É por isso que fico tão feliz por ter tantos álbuns diferentes. Às vezes, alguém chega até mim e diz: ‘Eu não entendi reputation na época, mas cinco anos depois se tornou meu disco favorito’. Ou menciona outro álbum, como evermore.”

O impacto imediato de The Life of a Showgirl nas plataformas de streaming reforça a força de Taylor Swift como uma das artistas mais influentes da atualidade. Cinco dias após o lançamento, o álbum já se consolidava como um dos maiores sucessos do ano, sendo celebrado pelo público.

Na última atualização diária do Spotify, o disco registrou mais de 93 milhões de reproduções, um número que evidencia a recepção calorosa do público ao novo trabalho. Além disso, a cantora lidera o chart global de músicas mais reproduzidas com o single principal, The Fate of Ophelia, que contabilizou mais de 15 milhões de streams apenas na última atualização.

LS
Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 10/10/2025 09:34
