Bella Longuinho passa por cirurgia de redesignação sexual: "A mulher que sempre habitou em mim" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bella Longuinho, de 23 anos, celebrou nesta quinta-feira (9) a realização de sua cirurgia de redesignação sexual, compartilhando o momento com seus mais de 730 mil seguidores nas redes sociais. A operação foi realizada em Bangkok, na Tailândia, país conhecido por procedimentos avançados na área.

A influenciadora, que iniciou sua transição de gênero em janeiro, também passou por feminilização facial e implante de próteses de silicone nos seios ao longo dos últimos meses.

"Encontrei enfim a mulher que sempre habitou em mim"

Em publicação no Instagram, Bella declarou: "Hoje, realizei a minha cirurgia de redesignação aqui na Tailândia — o país onde tantas histórias de renascimento florescem. Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei, enfim, a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz".

Nos Stories, a influenciadora explicou que a cirurgia foi realizada por laparoscopia, técnica minimamente invasiva que utiliza pequenas incisões na região abdominal. Por meio delas, microcâmeras e instrumentos cirúrgicos permitem a remoção dos órgãos internos, como testículos, útero ou ovários. A abordagem moderna proporciona menos traumas, menor risco de infecção, cicatrizes discretas e uma recuperação mais rápida e confortável para pessoas trans.

Bella destacou a importância desse momento em sua jornada: além de transformar seu corpo, a cirurgia representa um renascimento emocional e a possibilidade de viver plenamente sua identidade feminina.