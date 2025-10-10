Wicked 2: Ariana Grande e Cynthia Erivo vêm ao Brasil em novembro

As estrelas de Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo, estarão no São Paulo em 4 de novembro - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e o diretor de Wicked, John M. Chu, estarão em São Paulo em 4 de novembro para a turnê de divulgação da parte 2 do musical que estreia nos cinemas em novembro. A informação foi confirmada pela Universal Pictures Brasil nesta sexta-feira (10/10) por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. "Vocês não querem perder isso", escreveu a distribuidora na legenda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em outro vídeo, divulgado em sequência à notícia, as protagonistas do longa saúdam o Brasil: "Wicked: Parte 2 está chegando em seu país. Nos vemos por aí".

Leia também: Leia crítica do musical Wicked: um voo rasante que tangencia fiasco

O evento será realizado em parceria com a TV Globo. O filme chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro. Os fãs finalmente vão descobrir o que acontece com a amizade de Elphaba e Glinda, o Mágico, os animais e toda Oz.

Wicked

Wicked é um musical da Broadway de 2003, adaptado pela primeira vez às telonas em novembro de 2024. A história se passa no mesmo mundo de O Mágico de Oz, mas aborda a vida e amizade bruxa boa e má— Glinda e Elphaba — antes de Dorothy chegar ao mundo encantado.

A produção é a continuação do filme lançado no último ano e que, na edição do Oscar de 2025, venceu em duas categorias: melhor figurino e design de produção.