Conheça a música que embala o romance de Zé Felipe e Ana Castela

Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados da internet tem sido o novo casal da música sertaneja: Zé Felipe e Ana Castela. Os cantores lançaram, em 2 de outubro, a canção Sua boca mente, parceria que tem aumentado os rumores do romance entre o casal.

A nova música é uma versão em português do country norte-americano You’ re still the one, da cantora Shania Twain. A canção é considerada um clássico do gênero country e foi lançada no ano de 1997.

A gravação do clipe dos cantores brasileiros ocorreu em uma área rural de Goiânia. Em vários momentos do vídeo, é possível ver o casal trocando carícias. A música se encontra no topo da lista de conteúdos em alta no YouTube e já conta com mais de 13 milhões de reproduções.

Nenhum dos dois chegou a confirmar o relacionamento, mas declarações dos artistas e postagens juntos nas redes sociais mostram que eles estão passando bastante tempo juntos. Zé Felipe, que tem 27 anos, estava solteiro desde o fim do seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, com quem teve três filhos.

"A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz", declarou a cantora sertaneja de 21 anos, durante uma coletiva de imprensa.

Durante uma entrevista ao podcast Podpah na quarta-feira (8/10), o filho do cantor Leonardo falou sobre a química que ele e Ana Castela tem. “Acho que, se eu fosse mulher, eu ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. É o mesmo neurônio, a mesma doideira. A gente viaja, e vai, e volta, e conversa fiada”, disse Zé Felipe, em uma das vezes que citou a quase namorada durante o programa.

Para aumentar ainda mais os rumores, as estrelas do mundo sertanejo fizeram recentemente uma viagem pelo Pantanal. O casal tirou um tempo da capital goiana e foi pescar na região pantaneira acompanhado de amigos da cantora e familiares de Zé Felipe.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

