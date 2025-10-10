Em celebração dos 25 anos de lançamento, 'Amores Brutos' volta aos cinemas - (crédito: Divulgação)

Lançado no ano 2000, Amores Brutos entrelaça três histórias a partir de um acidente de carro. O longa protagonizado por Gael García reestreia nos cinemas em 9 de outubro, distribuído pela Mubi e Retrato FIlmes.

Vencedor do Grande Prêmio da Semana Crítica em sua estreia mundial, o filme também concorreu a categoria de Melhor filme estrangeiro no Oscar, em 2000. Para homenagear seus 25 anos, o longa reestreia no Brasil e também no México, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Iñárritu, diretor do longa, é conhecido por criar obras dramáticas centradas na condição humana. Foi o primeiro mexicano a ser indicado como diretor e produtor ao Oscar, além de ser o primeiro a ganhar o premio de Melhor diretor no Festival de Cinema Cannes, em 2006 com o filme Babel.

Confira a sinopse:

Um triângulo amoroso entre um homem que abandona sua vida por uma modelo e um assassino de aluguel com um passado prestes a ser descoberto. Na cidade do México, os três se envolvem em um acidente de carro e tem suas vidas mudadas para sempre.

Ficha técnica

Diretor e Produtor: Alejandro González Iñárritu

Roteiro: Guillermo Arriaga

Elenco: Gael García, Vanessa Bauche, Emilio Echevarría e Guillermo Arriaga

Duração: 147 min

País: México