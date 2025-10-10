InícioDiversão e Arte
Cinema

Em celebração dos 25 anos de lançamento, 'Amores Brutos' volta aos cinemas

Clássico mexicano de Alejandro González Iñarritu retorna às telonas em versão restaurada em 4K

Em celebração dos 25 anos de lançamento, 'Amores Brutos' volta aos cinemas - (crédito: Divulgação)
Em celebração dos 25 anos de lançamento, 'Amores Brutos' volta aos cinemas - (crédito: Divulgação)

Lançado no ano 2000, Amores Brutos entrelaça três histórias a partir de um acidente de carro. O longa protagonizado por Gael García reestreia nos cinemas em 9 de outubro, distribuído pela Mubi e Retrato FIlmes.

Vencedor do Grande Prêmio da Semana Crítica em sua estreia mundial, o filme também concorreu a categoria de Melhor filme estrangeiro no Oscar, em 2000. Para homenagear seus 25 anos, o longa reestreia no Brasil e também no México, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Iñárritu, diretor do longa, é conhecido por criar obras dramáticas centradas na condição humana. Foi o primeiro mexicano a ser indicado como diretor e produtor ao Oscar, além de ser o primeiro a  ganhar o premio de Melhor diretor no Festival de Cinema Cannes, em 2006 com o filme Babel.

Confira a sinopse:

Um triângulo amoroso entre um homem que abandona sua vida por uma modelo e um assassino de aluguel com um passado prestes a ser descoberto. Na cidade do México, os três se envolvem em um acidente de carro e tem suas vidas mudadas para sempre.

  • Ficha técnica 

Diretor e Produtor: Alejandro González Iñárritu

Roteiro: Guillermo Arriaga 

Elenco: Gael García, Vanessa Bauche, Emilio Echevarría e Guillermo Arriaga

Duração: 147 min 

País: México

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por Madu Suhet
postado em 10/10/2025 17:10 / atualizado em 10/10/2025 17:17
SIGA
x