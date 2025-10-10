Vini Jr. não aceita ‘pé na bunda’ de Virginia e toma atitude - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vini Jr. estaria numa busca incessante do perdão de Virginia Fonseca. De acordo com informações da coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles, o atacante do Real Madrid está empenhado em conseguir um reencontro com a influenciadora.

O objetivo seria esclarecer as coisas da melhor forma possível, conforme mencionado em sua carta aberta, e, possivelmente, reatar a relação.

O jogador, que tornou público seu arrependimento na última quarta-feira (8/10), surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem em que reconhece erros e elogia Virgínia. Ele também afirmou desejar "zerar tudo", deixando claro o desejo de recomeçar.

Nos bastidores, pessoas próximas garantem que o gesto não foi movido por vaidade ou tentativa de reverter a repercussão negativa.

“Ele está de quatro por ela”, confidenciou uma fonte próxima ao atleta. A iniciativa teria ocorrido após Virgínia bloquear Vini no WhatsApp, o que o abalou profundamente, segundo relatos.

Ainda de acordo com a coluna, a apresentadora não esperava o pedido de desculpas público — o que, na visão de quem convive com o jogador, foi justamente a estratégia dele para demonstrar sinceridade e se colocar vulnerável. A intenção era abrir espaço para o diálogo, mesmo diante do afastamento.

Apesar da investida emocional, Virgínia tem adotado uma postura firme. Em entrevista recente, a influenciadora afirmou que não pretende retomar o relacionamento, alegando não estar mais disposta a se envolver com Vini Jr.

No flagra!

É importante lembrar que o envolvimento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca chegou ao fim após a divulgação de conversas comprometedoras do jogador com outra mulher. Os prints, que viralizaram nas redes sociais, mostravam uma troca de mensagens entre o atleta e a modelo brasileira Day Magalhães.

Day afirma que o jogador estava flertando e combinando relações sexuais via chamada de vídeo enquanto ele posava publicamente com Virginia. Anna Silva, por sua vez, acusou o jogador de ser um "maníaco" por sempre pedir e enviar fotos pornográficas.