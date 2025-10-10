Ana Castela publica foto sensual e reação de Zé Felipe rouba a cena - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (9/10) ao compartilhar novas fotos em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a cantora exibiu sua nova coleção de roupas e chamou atenção ao mostrar a barriguinha definida — resultado de treinos intensos e alimentação equilibrada. No entanto, quem acabou roubando a cena da publicação foi Zé Felipe.

O cantor, que atualmente vive um romance com a boiadeira após o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, deixou um comentário simples, porém cheio de significado: dois emojis de coração vermelho. O gesto bastou para deixar os fãs do casal em polvorosa.

“Gamou, né, danado?”, disparou um internauta. “Apaixonado”, cravou outro. “Ela é FANTÁSTICA”, exaltou mais um seguidor.

Mulher comete abuso contra Zé Felipe em show e choca público

Zé Felipe passou por uma situação desconfortável durante um show realizado na noite de quarta-feira (8/10), na casa noturna Scandallo Lounge, em São Paulo.

Um vídeo divulgado pelo Portal Leo Dias mostra o momento em que uma mulher da plateia tenta tocar as partes íntimas do cantor, chegando a apalpar o bumbum do artista no palco.

Nas imagens, Zé Felipe demonstra incômodo imediato e se afasta, chegando a dar um leve chute no ar antes de retomar a apresentação normalmente.