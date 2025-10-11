O mistério que parou o Brasil

Mais uma vez, o Brasil se pergunta quem matou Odete Roitman. O capítulo da morte da vilã foi ao ar no início da semana e, desde então, os apaixonados por novelas se questionam quem é o autor do crime. Há 35 anos, quando a primeira versão da novela foi ao ar, não foi diferente, e o Correio Braziliense estava lá para acompanhar os desdobramentos desse marco da teledramaturgia brasileira.

Entre dezembro de 1988 e janeiro de 1989, o Correio fez uma cobertura extensa sobre a reta final de Vale Tudo. Em 19 de dezembro de 1988, foi publicada uma lista de possíveis assassinos da icônica vilã. Celina, irmã de Odete, era considerada a principal suspeita. Na versão de 2025, ela também está presente na lista de possíveis culpados.

Alguns dias depois, em 23 de dezembro, foram noticiadas as lágrimas de uma das maiores vilãs da televisão brasileira. A cena em que Odete chora quando César fala que não a ama chamou a atenção do público.

E então chegou o grande dia: a morte de Odete Roitman. O Brasil parou diante da tevê para acompanhar o capítulo mais esperado da novela. E o mistério era tão grande que mereceu uma recompensa de 5 milhões de cruzeiros para quem o desvendasse. Conforme o capítulo final se aproximava, as expectativas só aumentavam e uma nova lista de suspeitos foi divulgada.

Em 5 de janeiro, com o fim próximo, o país vivia uma verdadeira febre de teorias. O concurso que premiaria quem descobrisse a identidade do assassino tinha um milhão e meio de participantes. E o mordomo Eugênio estava no topo da lista dos competidores. O Correio também arriscou um palpite: Leila.

Em 7 de janeiro, o nome do assassino de Odete, que foi revelado no capítulo do dia anterior, estampava a capa do Correio e anunciava Leila como a autora do crime. Após meses de mistério, uma das maiores sagas da televisão brasileira chegava ao fim.

Em 204 episódios, Vale Tudo se estabeleceu como uma das maiores novelas do Brasil. Com críticas sociais, a novela levantou discussões em todo o país em tempos de ditadura. O remake de 2025 tem a difícil missão de honrar esse legado e não decepcionar o público quando se trata da morte de Odete.

Ao que tudo indica, o responsável pelo assassinato não será o mesmo da versão original, mantendo o clima de mistério a respeito do crime. E, assim como em 1989, o assassino da vilã só será revelado no último capítulo, que vai ao ar em 17 de outubro. Até lá, o público acompanha cada passo da investigação e se questiona: quem matou Odete Roitman (desta vez)?

*Estagiária sob supervisão

de Mariana Niederauer