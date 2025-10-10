"Monstro": Lizzie Borden é tema da nova temporada

A quarta temporada da série antológica Monstros, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, vai explorar o caso de Lizzie Borden, acusada — e posteriormente absolvida — pelo assassinato brutal do pai e da madrasta em 1892, na cidade de Fall River, Massachusetts. Mais de 130 anos depois, o episódio continua a fascinar o público, em parte pelo mistério em torno da culpabilidade de Lizzie, que nunca confessou, e pela contradição entre sua imagem de jovem educada e a violência do crime, desafiando os estereótipos de gênero e moralidade da época.

Lizzie Andrew Borden nasceu em 19 de julho de 1860, em Fall River, em uma família de classe média alta marcada pela rigidez moral e religiosa do período vitoriano. Filha de Andrew Borden, empresário respeitado, Lizzie teve uma infância regrada, frequentando a igreja e participando de atividades sociais típicas para mulheres na época. Por trás da fachada de normalidade, porém, havia fortes tensões familiares, especialmente com sua madrasta, Abby Borden, com quem mantinha uma relação fria e distante — um conflito que se tornaria central no crime que chocou os Estados Unidos.

Na manhã de 4 de agosto de 1892, Andrew e Abby Borden foram encontrados mortos a machadadas dentro de casa. O pai, de 70 anos, teve o rosto praticamente desfigurado, enquanto a madrasta foi atingida primeiro e encontrada no quarto de hóspedes. A investigação rapidamente se voltou para Lizzie, que estava na casa no momento do crime junto à empregada Bridget Sullivan, que afirmou ter dormido durante o ocorrido.

Embora as provas fossem circunstanciais, elas levantaram suspeitas: Lizzie teria comprado ácido no dia anterior, apresentou contradições em seus depoimentos e foi vista queimando um vestido logo após os assassinatos. Uma machadinha também foi localizada no porão da residência.

Leia também: Intérprete de Ed Gein questiona quem é o verdadeiro monstro da história

O julgamento em 1893 se transformou em um espetáculo nacional. No entanto, Lizzie foi absolvida pela ausência de provas concretas. A arma do crime nunca foi encontrada e os exames forenses da época eram primitivos.

Apesar de escapar da prisão, Lizzie jamais foi aceita socialmente. A comunidade de Fall River passou a tratá-la com desconfiança. Ela e sua irmã se mudaram para a mansão Maplecroft, onde viveram isoladas por décadas. Lizzie morreu em 1927, aos 66 anos, de pneumonia. Seu túmulo permanece em Fall River e se tornou ponto de peregrinação para curiosos e fãs de histórias macabras.

Na nova temporada, Ella Beatty interpretará Lizzie Borden. O elenco também inclui Rebecca Hall e Vicky Krieps, que já participou de Monstro: A História de Ed Gein. Esta será a primeira temporada a retratar uma mulher e cujo crime central ocorreu fora do século XX ou XXI.

O seriado, conhecido por explorar assassinos notórios — como Jeffrey Dahmer na primeira temporada e os irmãos Menendez na segunda —, terá Lourd no papel de Emma Borden, irmã mais velha de Lizzie, e Barden interpretando Nance O’Neill, atriz de teatro cuja amizade com Lizzie gerou conflito com Emma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Miley Cyrus relembra polêmicas do início da carreira e se define como “a primeira cancelada”

Miley Cyrus relembra polêmicas do início da carreira e se define como “a primeira cancelada” Diversão e Arte Tom Holland retoma filmagens de "Homem-Aranha 4" após acidente

Tom Holland retoma filmagens de "Homem-Aranha 4" após acidente Diversão e Arte “Sem nocão”: Maiara e Maraisa falam sobre Simaria

“Sem nocão”: Maiara e Maraisa falam sobre Simaria Diversão e Arte Taylor Swift mostra o lado glamouroso e sombrio da fama

Taylor Swift mostra o lado glamouroso e sombrio da fama Diversão e Arte Maiara desabafa: ‘Deletei gente tóxica e nunca estive tão feliz

Maiara desabafa: ‘Deletei gente tóxica e nunca estive tão feliz Diversão e Arte Wicked 2: Ariana Grande e Cynthia Erivo vêm ao Brasil em novembro

