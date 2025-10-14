Taylor Swift presta homenagem a Elizabeth Taylor em novo álbum

Taylor Swift acaba de lançar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, e já está dando aos fãs muito o que analisar. Entre as faixas, uma chama atenção especial: “Elizabeth Taylor”, segunda música do disco, que presta homenagem ao icônico astro de Hollywood.

A canção faz referências diretas à vida glamourosa e aos momentos mais emblemáticos da atriz, traçando paralelos com a própria trajetória de Swift. Embora essa seja a primeira música de Swift a mencionar Elizabeth Taylor de forma explícita, a cantora já havia feito uma menção à lenda de Hollywood em seu álbum Reputation, de 2017, na faixa “…Ready for It?”, citando o relacionamento de Taylor com Richard Burton.

Em entrevista ao Elvis Duran Show, Swift comentou sobre o significado da música: “Há uma faixa chamada ‘Elizabeth Taylor’, que fala sobre minhas emoções e minha experiência com a fama, mas através da lente de viver um pouco como Elizabeth Taylor. Misturo nossas experiências.”

Ela acrescentou: “Sempre admirei Elizabeth por sua elegância e por ser uma figura muito amada, mesmo sendo polarizadora. Me vi em situações semelhantes.”

Como Taylor Swift faz referência a Elizabeth Taylor em suas letras?

A música começa com Swift se dirigindo diretamente à atriz: “Elizabeth Taylor / Você acha que é para sempre?”

A letra deixa em aberto se a pergunta se refere à duração da fama, à felicidade no amor ou a ambos. Assim como Elizabeth, a vida pessoal de Swift também é alvo constante de escrutínio.

Entre as referências mais marcantes estão locais e símbolos associados à atriz:

Portofino e Plaza Athénée : A canção cita o cenário das luas de mel de Elizabeth Taylor e Richard Burton, e o hotel parisiense onde o casal passou seis meses em 1971.

Olhos violeta : Uma homenagem direta à marca registrada da atriz, cujos olhos pareciam ter um tom violeta.

Musso & Frank’s : Restaurante histórico de Los Angeles frequentado por celebridades, que Swift usa para evocar a intimidade e o glamour da época de Taylor.

Diamantes brancos: Referência ao perfume icônico lançado pela atriz em 1991, simbolizando legado e sofisticação.

A cantora também compara sua própria fama à da estrela de Hollywood: “Nos jornais, na tela e em suas mentes”, cantando sobre como a vida de ambas foi constantemente observada e comentada.

Swift descreve Elizabeth Taylor como um “modelo” e uma inspiração para navegar pelo estrelato: “Mesmo sob críticas, ela continuava produzindo sua melhor arte. Espero que meus fãs vejam o quanto ela viveu intensamente e como transformou sua experiência em arte.”

Taylor Swift celebra fãs e fala sobre amizade com Ed Sheeran

Recentemente, a cantora Taylor Swift lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. Em plena rota de divulgação do disco, a artista concedeu diversas entrevistas ao longo da semana. Durante esses encontros com a imprensa, ela refletiu sobre diferentes aspectos de sua carreira e da vida pessoal, oferecendo aos fãs uma visão mais próxima de sua rotina e inspirações.

Em uma das entrevistas, a dona do hit “The Fate of Ophelia” falou sobre a relação especial que mantém com seus fãs, destacando o carinho, a criatividade e o senso de humor que eles demonstram constantemente. Ela compartilhou uma experiência recente que ilustra bem essa conexão:

“Eu recebi uma friendship bracelet com ‘5 holes in the fence’ e ‘YES WHALE’. Meus fãs são algumas das pessoas mais engraçadas que eu já conheci. As reações deles às canções são as minhas favoritas. Honestamente? Talvez eu lance álbuns apenas para vê-los reagindo, porque eles são tão animados, divertidos, sagazes e inteligentes!”

Taylor Swift e Ed Sheeran

Ainda durante a semana, Taylor Swift participou de uma entrevista com o apresentador Jimmy Fallon no The Tonight Show, um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos. Durante o bate-papo, ela comentou sobre as recentes declarações de seu amigo Ed Sheeran, que revelou ter descoberto o noivado da cantora pelo Instagram. Taylor explicou, com bom humor, os motivos pelos quais não avisou o amigo pessoalmente antes da notícia ser divulgada:

“Ele não tem celular! […] Você precisa mandar um e-mail ou fazer um FaceTime, e ele precisa encontrar um iPad, que alguém tem que entregar para ele, como se fosse uma criança. Ele é uma das minhas pessoas favoritas no planeta. Quando a notícia saiu, eu pensei: ‘A gente esqueceu de ligar para o Ed!’”

Taylor Swift anunciou seu noivado com Travis Kelce no dia 26 de agosto em um post no Instagram. A publicação se tornou rapidamente viral, alcançando mais de 37 milhões de curtidas na rede social e gerando grande repercussão entre fãs e a imprensa.