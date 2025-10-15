EA Sports FC 26: o novo sucessor do FIFA é o melhor até agora?

Quando se pensa em jogos de futebol para videogames, fica difícil não lembrar do tão delicioso e saudoso FIFA. Parte da vida de crianças, adolescentes e adultos, o novo título vive, agora, uma saga um tanto quanto diferente. Com o nome de EA Sports FC, o recente lançamento é o terceiro dessa fase surpreendente e inovadora. E pelo que parece, o melhor até então.

Sem sombra de dúvidas, a franquia mais popular dos games de futebol, quiçá de outros esportes — com o máximo respeito aos grandiosos de basquete. Enfim, fato é que o EA Sports FC 26 está no mundo há quase um mês. O jogo, desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, está disponível para PlayStation 4 e 5; Xbox One e Series X/S; PC; Nintendo Switch; Nintendo Switch 2; e Amazon Luna.

Diante de tantos anos nesse universo dos videogames, o amado FIFA celebrou a revolução vivida tanto nos consoles quanto no esporte das quatro linhas. Jogadores lendários, times no olimpo da história e momentos que ficaram marcados para sempre. O jogo é, certamente, uma parte marcante de inúmeras recordações familiares. Para além de todo esse contexto afetivo, uma coisa é certa, o passo dado pela EA tinha um único objetivo: levar os fãs para esse lugar novamente.

O que mudou?

Ano passado, o FC25 não agradou tanto, especialmente pelas poucas mudanças constatadas pelos jogadores. Para esta edição, no entanto, as melhorias eram prometidas muito antes do lançamento do game. Para começar, nada mais justo do que falar da jogabilidade, critério tão pontuado pelos fãs do jogo como parte importante dessa nova leva de cuidados necessários.

De imediato, as primeiras impressões foram de um jogo mais competitivo, não somente nas partidas on-line, mas também no multiplayer com algum amigo. Os goleiros não espalmam a bola para qualquer canto e fazer gol exige uma atenção ainda mais especial, o que tornou a experiência atrativa e menos facilitadora. Contudo, parece que os zagueiros ficaram propensos ao erro com pouca taxa de assertividade contra os atacantes.

E bom, se é para falar dos atletas do meio para frente, justo citar que os senti lentos nas primeiras horas do game, mas acredito que só estávamos nos adaptando com a nova versão. No meio de campo, os jogadores pareciam perdidos, mas nada que um ajuste ou outro resolva. Apesar de alguns bugs, a experiência progrediu bastante quando comparado ao último lançamento. O nível ficou bem disputado e a jogabilidade evoluiu de maneira significativa.

Componentes especiais

Nos últimos anos, o Ultimate Team, com suas populares e famosas cartinhas, são um atrativo diferente para quem é apaixonado pelo game. Assim, a EA sempre tem apostado nesse componente para que os usuários se sintam cada vez mais convidados a participarem desse universo. Este ano, a ideia — ao que tudo indica — levar força ao UT continua sendo uma das prioridades da desenvolvedora, sobretudo com a novidade “curva de poder”.

Outro fator importante, sem dúvidas, é o pedido tão implorado pelos fãs de transformar o Modo Carreira em algo cada vez mais real. Durante as inúmeras campanhas do game, investir nesse cenário também tem se tornado lá a sua preferência. Criar histórias com ídolos do futebol que já existem ou inventar um avatar personalizado, recheado de novas abordagens, é um elemento especial trazido pelo FC26. Jogar bem conta pontos, treinar também e é importante se prevenir de lesões.

E claro, não dá para esquecer que também dá para ser um grande treinador no Modo Carreira. Finalizando a review, impossível não falar do Clubs, particularmente meu tópico preferido, já que adoro me divertir no on-line com os meus amigos. As partidas podem ser jogadas em diversos contextos, seja no 11 contra 11 ou em números menos de jogadores. No começo, percebi bugs, mas foi melhorando com o decorrer da jogatina.

Conclusão

De fato, o novo game é bem melhor que o passado e creio que a curva de crescimento seja ainda maior com os próximos. Óbvio que há muito para ser feito, especialmente com jogabilidade que, por vezes, soa estranha e mais lenta que títulos anteriores. Se a intenção era deixar competitivo, acredito que dê para executar isso de uma outra maneira. No mais, a aposta tem valido a pena.

E claro, esqueci de citar que os passes em profundidade, especialmente quando realizados com a capacidade máxima da barrinha, ficaram impressionantes. Parecendo, realmente, de jogador de verdade. No entanto, que possamos ter um jogo de futebol com um padrão digno de quem paga tanto para manter sua paixão pelo esporte mais popular do mundo.

* Está análise foi feita com uma cópia enviada pela EA Brasil para PlayStation 5