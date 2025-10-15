Peça "+" encena o fim do mundo e faz apelo para humanismo

Gleide Firmino, Magno Telles e Luzete Fernandez (da esq. para dir.) interpretam personagens que enfrentam os últimos dias de vida na terrra - (crédito: Divulgação )

Imaginar como seriam os últimos 15 minutos de vida no planeta a partir do encontro de três pessoas. Essa é a premissa da peça +, dirigida por Áurea Liz, que estreia no Distrito Federal nesta quinta-feira (16/10), com sessões gratuitas, no Riacho Fundo I. “Entre ruínas, silêncio e respiração, eles descobrem que o fim do mundo não é apenas uma explosão, é um instante de lucidez”, compartilha a diretora.

Antes desse momento de consciência plena, os atores Gleide Firmino, Luzete Fernandez e Magno Telles estão isolados e paralisados, com falas que não se cruzam, mas ressoam. “Aos poucos, à medida que as revelações acontecem, eles se deslocam. O movimento físico representa o colapso das fronteiras individuais, até que tudo se funde no caos coletivo”, explica Áurea. “O som da destruição se transforma em coro. O isolamento se dissolve em encontro”, completa.

O título da peça remete tanto ao acúmulo incessante responsável pelo colapso quanto para um símbolo da positividade que nasce da colaboração. “Mesmo à beira da destruição, ainda há algo que pulsa, que soma, que tenta construir. O + é o que resta quando tudo parece menos”, diz Áurea. “Trazemos reflexões especialmente a quem não pensa na finitude”, aponta o ator Magno Telles. O espetáculo é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Nesta quinta-feira (16/10), no CEM 1 do Riacho Fundo 1, às 10h50 e Às 13h30.

Sexta-feira (17/10), no Instituto Federal de Brasília – IFB do Riacho Fundo 1, às 15h e às 20h. Entrada gratuita. Classificação indicativa 12 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel