Projeto gratuito leva chorinho a Planaltina neste sábado (18/10)

A iniciativa Pilares do Choro, que circula pelo Distrito Federal com apresentações em espaços públicos, chega a Planaltina neste sábado (18/10). “O Chorinho é uma música que chama as pessoas”, comenta Márcio Carvalheira, violonista 7 cordas. O evento é gratuito e ocorre na Feira da Lua, na Praça da Igrejinha.
Além de exibir repertório de Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, Chiquinha Gonzaga e Joaquim Callado, o Grupo Choro na Roda compartilha histórias das canções, em evento que se propõe formativo. Outro fundamento do projeto é expandir a área de alcance do gênero, patrimônio cultural imaterial.
“Ir além do Plano Piloto com nosso Pilares do Choro é a essência da democratização do gênero nos tempos atuais. Afinal, o choro nasceu assim, bem popular, nos bairros boêmios do Rio de Janeiro”, reflete Carvalheira.
O projeto, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, reúne Márcio Carvalheira (violão 7 cordas), Maikon Canhola (flauta transversal), Carol Senna (pandeiro e voz) e Victor Mauro (cavaquinho), sob direção musical de Alberto Salgado. Sobradinho, Guará e Riacho Fundo I receberam a iniciativa. Depois de Planaltina, os instrumentistas passam pela Candangolândia.
Serviço
Pilares do Choro - Planaltina, neste sábado (18/10), na Praça da Igrejinha (Planaltina), a partir das 20h. Entrada franca. Classificação indicativa livre.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel
