Sesc de Ceilândia recebe sessões gratuitas da peça 'Marroquinhas Fru-Fru'

A Cia de Cantores Líricos de Brasília apresenta, no Sesc de Ceilândia, a iniciativa A Escola Vai ao Teatro — Marroquinhas Fru-Fru, adaptação da peça de mesmo nome escrita por Maria Clara Machado. As sessões ocorrem nos dias 21 e 22 de outubro, às 14h e 16h. A entrada é gratuita.

Na história de Marroquinhas Fru-Fru, uma grande festa à fantasia é promovida para celebrar o concurso anual de bolos de chocolate, no qual competem as damas Maroquinhas, Dona Bolandina e as irmãs Flores (Florzinha, Florentina e Florisbela). A disputa gera intrigas entre as concorrentes e outros habitantes da pequena cidade do interior, gerando confusões, trapaças, roubos e amores não correspondidos.

A peça tem autoria original de Maria Clara Machado e estreou em 1961, para comemorar os dez anos da escola de teatro O Tablado, no Rio de Janeiro. Na versão original, a música foi composta por Carlos Lyra. O sucesso de Marroquinhas Fru-Fru levou o compositor Ernst Mahle a criar uma ópera infantil com 13 personagens solistas e uma orquestra, em 1976.

Serviço

A Escola Vai ao Teatro - Marroquinhas Fru-Fru

Da Cia de Cantores Líricos de Brasília. Nos dias 21 e 22 de outubro, às 14h e 16h, no Sesc de Ceilândia. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.