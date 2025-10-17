Livro da escritora Paula Novais vence o Prêmio Caminhos da Literatura

Mineira radicada no Rio de Janeiro ganha prêmio literário entre mais de 200 concorrentes - (crédito: Divulgação)

A adolescente que guardava diários secretos, poemas e cartas virou advogada e não se imaginava escritora, “muito menos de ficção”, até 2017. O ano de mudança foi marcado por um luto, e as palavras eram formas de lidar com isso. “Hoje a literatura tem função essencial na minha vida, tanto pelo trabalho com a linguagem, que me fascina, quanto pelos encontros que proporciona”, diz Paula Novais, vencedora do Prêmio Caminhos da Literatura 2025, que terá livro publicado no Brasil e em Angola.

Gaiolas de concreto armado, que surgiu da ampliação de conto escrito durante a pandemia, traz história situada nesse contexto. O impacto que as novas relações produzem na interpretação do passado e do mundo ao redor são consequências do isolamento abordadas na obra. Temáticas como violência urbana, no Rio de Janeiro, que é também, segundo a autora, personagem do romance, fazem parte da trama.

O Prêmio Caminhos da Literatura foi idealizado pelo escritor Henrique Rodrigues. Além de receber adiantamento de R$ 5 mil, Paula Novais, mineira radicada no Rio de Janeiro, terá a obra publicada no Brasil pela editora Dublinense e, em Angola, pela Kacimbo.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel