Anitta se encontra com Rei Charles III em evento sobre meio ambiente

Cantora participou de reunião sobre soluções ecológicas ao lado do Cacique Raoni e destacou a importância da proteção da Amazônia

Anitta se encontra com Rei Charles III em evento sobre meio ambiente na Inglaterra - (crédito: Ian Jones)
A cantora Anitta se encontrou com o Rei Charles III, em Londres, nesta quarta-feira (15/10), durante um evento voltado à sustentabilidade e à proteção ambiental. A artista participou ao lado do líder indígena Cacique Raoni e de outros representantes indígenas, de uma reunião organizada por uma instituição criada em 2020 pelo atual monarca britânico, voltada à promoção de uma bioeconomia circular baseada na natureza.

O encontro reuniu cientistas, empresários, celebridades e lideranças ambientais, e teve como foco discutir soluções ecológicas e estratégias para o desenvolvimento sustentável. Anitta está em Londres como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que neste ano homenageia o Cacique Raoni. A premiação celebra figuras que inspiram mudanças culturais e chama a atenção para a urgência da preservação da Amazônia.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou o registro do encontro e refletiu sobre a importância da pauta ambiental. “Ontem eu tive a honra de encontrar com Rei Charles e o Cacique Raoni para uma conversa sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre com as consequências das próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro. Agradecemos Vossa Majestade por ouvir esta importante mensagem”, escreveu.

Em outro trecho da publicação, Anitta falou sobre a homenagem ao líder indígena. “Esta premiação foi uma forma de agradecer pela sua coragem, pela sua voz e por manter viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam se importar”, disse. 

No post, a artista destacou que o encontro foi uma oportunidade de dialogar sobre a importância global da Amazônia e reforçar o papel dos povos originários na preservação ambiental.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 16/10/2025 15:20
