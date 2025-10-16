Equipe de Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica envolvendo tapa em celular de fã - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A equipe de Mateus Solano se pronunciou após viralizar um vídeo em que o ator aparece dando um tapa no celular de uma mulher que assistia à peça O Figurante, na noite da última terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a gravação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta quarta (15).

Em nota encaminhada à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a assessoria de Mateus Solano afirmou que o público é orientado diversas vezes a não utilizar o celular durante a peça.

"Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo O Figurante por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos", detalhou.

O comunicado ainda explica que o momento mostrado no vídeo envolvendo Mateus Solano faz parte da "encenação". "Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação", pontuou.