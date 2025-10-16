Fãs homenageiam cantor Liam Payne em Buenos Aires um ano após sua morte

A árvore em frente ao hotel onde o cantor morreu hoje é um monumento repleto de fotos do ídolo, flores e velas que perfumam o ar sob o olhar silencioso das fãs - (crédito: AFP)

Dezenas de fãs relembraram nesta quinta-feira (16) o cantor britânico Liam Payne em frente ao hotel onde ele faleceu há um ano em Buenos Aires, enquanto o julgamento para determinar os responsáveis pela morte é esperado.

O ex-integrante da banda One Direction caiu do terceiro andar em 16 de outubro de 2024, e sua morte causou comoção mundial. A autópsia revelou que ele tinha cocaína e álcool em seu organismo.

"Para mim, ele sempre será um bom rapaz que nos trouxe muita felicidade", disse à AFP Jenifer Ramírez, de 20 anos, que compareceu à porta do hotel assim como fez no ano passado.

A estrela de 31 anos estava em Buenos Aires para assistir a um show de Niall Horan, que fazia parte da banda junto com Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

"Foi uma banda que marcou minha adolescência, eu os acompanho desde que foram criados. Foi um golpe muito, muito forte", disse Leticia Alleri, de 27 anos, que viajou duas horas desde os arredores de Buenos Aires com sua prima e sua irmã para prestar homenagem.

A árvore em frente ao hotel hoje é um monumento repleto de fotos do ídolo, flores e velas que perfumam o ar sob o olhar silencioso das fãs. Algumas tomam a palavra e pedem "justiça".

Atualmente, duas pessoas de 25 e 24 anos estão em prisão preventiva por suspeita de fornecimento de drogas ao cantor enquanto aguardam julgamento, ainda sem data marcada. Os acusados podem enfrentar até 15 anos de prisão.

Um deles havia conhecido Payne quando trabalhava como garçom em um restaurante de Buenos Aires, e o outro trabalhava no hotel onde o fato ocorreu. Outras três pessoas foram absolvidas.

Os acusados venderam cocaína a Payne em quatro ocasiões. A última, uma hora antes de sua morte.

Eles foram incriminados por vídeos das câmeras de segurança do hotel e pelo depoimento de pelo menos cinco pessoas.

O garçom acusado negou ter vendido a droga, embora tenha admitido ter se encontrado com Payne no quarto e consumido cocaína junto com ele, em uma entrevista à revista local Gente.

A autópsia revelou que Payne morreu devido a politraumatismos graves resultantes da queda em um pátio interno do hotel.

O quarto do cantor foi encontrado destruído após a tragédia.