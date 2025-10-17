Mia Couto é um dos finalistas do Prêmio Candango de Literatura

O Prêmio Candango de Literatura divulgou a lista de finalistas. Na categoria romances, um dos destaques é o escritor moçambicano Mia Couto, que selecionado com o romance A cegueira do rio, publicado pela Companhia das Letras. Também entre os 12 finalistas com romance estão autores como Possidônio Cachapa e Joana Bértholo , de Portugal, Camila Ré Maccari, do Rio Grande do Sul, e Carlos Lins, da Bahia.

Do Distrito Federal, estão entre os finalistas da Categoria Prêmio Brasília Vinícius Portella, com A grande porção de lixo do Pacífico e outros contos (DBA), Ana Raja, com As dores delas (Editora Urutau), Gabriela Tunes, com Bondade branca (Terra Redonda), Queli Rodrigues, com Caos na delegacia (Arte Impressa Editora), Luíza Fariello, com Hoje, deserto (Editora Patuá) e Juliana Monteiro, com Nada lá fora e aqui dentro (Editora Patuá), entre outros.

No Eixo Incentivo à Leitura projetos do DF também foram selecionados. Ana Paula Bernardes, com a Biblioteca Comunitária Roedores de Livros, Claudine Duarte, com o projeto Calangos Leitores, e Beatriz Susanne Costa Schwab, com Literatura Cura são alguns dos classificados. Já no Eixo Editorial, categoria Projeto Gráfico, o designer brasiliense Eduardo Carvalho é finalista com a obra Brasilinda, de Telma Braga.

Criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o Prêmio Candango de Literatura está na segunda edição e a premiação será realizada no dia 31 de outubro, na sala Martins Penna, no Teatro Nacional de Brasília, com direito a um show de Toquinho.

O processo de seleção contou com 45 jurados que tiveram a missão de selecionar apenas 67 pessoas diante de mais de duas mil fichas. Entre os inscritos há atores de quatro continentes e 18 países, dentre eles Portugal, Angola e Moçambique. As categorias do prêmio são Romance, Poesia, Contos, Prêmio Brasília (destinada a obras de autores do DF), Capa, Projeto Gráfico e Projeto de Incentivo à Leitura.



A celebração criada em 2022 tem como foco valorizar a palavra como patrimônio cultural. O coordenador do prêmio, Maurício Melo Júnior, afirma que essa premiação tem o propósito de valorizar autores, estimular novos leitores e celebrar a criação literária.

Cada eixo literário será premiado de forma individual. Além do troféu, o vencedor também recebe uma quantia em dinheiro.

Serviço

Cerimônia de entrega do 2º Prêmio Candango de Literatura

Dia 31 de outubro, às 19h30, na sala Martins Penna do teatro Nacional de Brasília. Ingressos gratuitos disponíveis a partir de 15/10 no site Sympla. Classificação indicativa para maiores de 16 anos.