Filha de Neymar é atingida na cabeça e deixa estádio aos prantos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, passou por um susto durante a partida entre Santos e Corinthians, realizada na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro.

A menina, de apenas 2 anos, foi atingida por uma bola na cabeça enquanto acompanhava o jogo ao lado do pai.

O incidente aconteceu quando a bola saiu acidentalmente do campo e acertou Mavie, que estava na beira do gramado.

Chorando, ela foi retirada do local nos braços de Neymar, que imediatamente tentou acalmá-la. A cena chamou atenção de quem acompanhava a partida no estádio e também nas redes sociais.

Pouco antes do ocorrido, a pequena havia encantado os torcedores ao reproduzir a comemoração icônica do craque e interagir de forma carismática com quem estava próximo à lateral do campo.

Nas redes, a reação do público foi imediata. “Ela caindo em lágrimas depois que o pai começa a consolar. Tem uma foto que os olhinhos tão cheios de lágrimas e mesmo assim tá fazendo pose com a mão pra foto, é uma diva mesmo”, comentou uma usuária no Instagram.