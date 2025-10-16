Filha de Neymar é atingida na cabeça e deixa estádio aos prantos

Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, passou por um susto durante a partida entre Santos e Corinthians, realizada na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro.
A menina, de apenas 2 anos, foi atingida por uma bola na cabeça enquanto acompanhava o jogo ao lado do pai.
O incidente aconteceu quando a bola saiu acidentalmente do campo e acertou Mavie, que estava na beira do gramado.
Chorando, ela foi retirada do local nos braços de Neymar, que imediatamente tentou acalmá-la. A cena chamou atenção de quem acompanhava a partida no estádio e também nas redes sociais.
Pouco antes do ocorrido, a pequena havia encantado os torcedores ao reproduzir a comemoração icônica do craque e interagir de forma carismática com quem estava próximo à lateral do campo.
Nas redes, a reação do público foi imediata. “Ela caindo em lágrimas depois que o pai começa a consolar. Tem uma foto que os olhinhos tão cheios de lágrimas e mesmo assim tá fazendo pose com a mão pra foto, é uma diva mesmo”, comentou uma usuária no Instagram.
A Mavie é muito fofa kkkkkkkk ?? pic.twitter.com/FNbp3WjdJb— njdeprê - marlon (@njdmarlon) October 16, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Ana Castela protagoniza primeiro atrito de casal com Zé Felipe; veja
- Mariana Morais Projeto de Dorgival Dantas entra na grade de projetos nacionais da Rede Globo
- Mariana Morais Gracyanne foi arrancada do carro pelos cabelos por bandidos; saiba detalhes
- Mariana Morais Zé Felipe dá resposta desbocada após Ana Castela virar piada na web
- Mariana Morais Gracyanne vai parar na sarjeta após ter carro roubado no Rio
- Mariana Morais Influencer Natasha Azarany revela truques naturais para conquistar sobrancelhas cheias