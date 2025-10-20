Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

O surfista brasileiro Gabriel Medina fez uma publicação em seu Instagram indicando que sua namorada, Isabella Arantes, está grávida. O post traz uma montagem: um exame de ultrassom com um bebê em cima de uma prancha.
O tricampeão mundial também publicou uma foto em que abraça a namorada enquanto ambos colocam as mãos sobre a região do ventre dela.
A revista Marie Claire teve acesso a um perfil privado de Isabella em que ela teria indicado que o esportista fez a publicação sem avisá-la: "Quero matar ele que postou, era para esperar o ensaio de fotos".
Isabella, conhecida por trabalhar como assistente de palco de Celso Portiolli no Domingo Legal, e Medina assumiram o namoro no fim de agosto.
