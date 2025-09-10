Gabriel Medina assume namoro com ex-noiva de Zé Felipe e toma atitude

Gabriel Medina e Isabella Arantes estão vivendo um novo capítulo em suas vidas amorosas. O casal oficializou o namoro na última quinta-feira (28) e, desde então, não tem economizado nas aparições públicas, mostrando que a relação segue firme e cheia de sintonia.

Como forma de reforçar esse novo momento, o surfista decidiu fazer uma “limpeza” em sua lista de seguidores. Entre os perfis que deixaram de receber o follow de Medina, estão os de ex-namoradas como Anitta, Jade Picon e Gabriela Versiani, nomes que tiveram envolvimento público com o atleta no passado.

Quem é Isabella?

Isabella, por sua vez, tem se destacado tanto pela beleza quanto pela carreira. Atualmente assistente de palco do "Domingo Legal", no SBT, ela acumula mais de um milhão de seguidores e compartilha conteúdos ligados à moda, lifestyle e sua marca própria de biquínis.

Musa do Salgueiro no Carnaval carioca, a influenciadora também integrou o balé do Domingão do Faustão, na Globo.

Antes de engatar o namoro com Medina, Isabella foi noiva de Zé Felipe em 2019. O relacionamento chegou ao fim no ano seguinte, pouco antes de o sertanejo começar a namorar Virgínia Fonseca, com quem se casou e teve três filhos.