Gracyanne Barbosa relata lentidão no processo de recuperação: "Reaprendendo a andar"

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais neste último domingo (19), e revelou como está seu processo de recuperação após uma cirurgia no joelho.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que ainda não possui uma previsão de quando estará recuperada totalmente.

"Estou reaprendendo a andar"

"Não existe uma previsão exata! É até estranho dizer isso, a sensação é que estou reaprendendo a andar. A cirurgia foi bem séria, o processo é um pouco lento, sigo firme, centrada, focada e na certeza que, no momento certo, estarei 100%", contou a ex-BBB, que revelou ter feito, ainda, um retorno ao hospital após complicações.

"Gente, a maioria das perguntas é sobre como eu estou, como está meu quadril. E Deus é muito bom mesmo, né? Porque, na sexta-feira, eu fiquei assustada — e custa para me assustar, viu? Mas eu acordei com um quadril super inchado e dolorido", disse. "Não consigo levantar a perna, mas está um pouquinho vermelho. Comparando com o outro lado, ainda há um pouco de inchaço, mas zero dor! Estou muito melhor", afirmou.

Por fim, Gracyanne concluiu, dizendo que se sente indisposta. "Ontem fiquei em repouso quase absoluto, hoje também estou devagar, sem disposição, exausta, como se tivesse feito várias coisas. Acho que é exaustão física mesmo, pelo processo inflamatório. Não estou me sentindo disposta. Mas a mente segue no lugar e bora para frente", pontuou.

