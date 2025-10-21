AngÃ©lica abre o jogo sobre pressÃ£o para voltar Ã TV: "Sou muito cobrada" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Angélica

Angélica está de volta à televisão no comando do programa Angélica Ao Vivo, no GNT, também disponível no Globoplay, ao lado de André Marques e Aline Wirley.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto, que consiste em reunir um encontro ao vivo entre música, conversa e afeto, com três convidados a cada episódio, é tido como um desafio e tanto para a esposa de Luciano Huck. "Depois de fazer tanta coisa em TV, eu precisava desse frescor, desse frio na barriga outra vez", afirmou, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

"Acredito que o ao vivo, mais do que o formato, traz esse ‘brilho nos olhos’. Com tantos anos de carreira, poder sentir isso novamente é um privilégio", disse Angélica. Apesar da experiência e a longevidade nas telinhas, a loira detalhou que costuma ser cobrada constantemente para o seu retorno às telinhas.

"Sou muito cobrada"

"Sou muito cobrada e isso me deixa lisonjeada, porque é sinal de que as pessoas gostam de mim e querem me ver em tudo. Acho isso demais. Mas não tenho essa fissura. Bons projetos acontecem onde for, e, se for na TV aberta, também pode ser bom", afirmou.

O post Angélica abre o jogo sobre pressão para voltar à TV: "Sou muito cobrada" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.