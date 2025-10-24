8 livros infantis para encorajar crianças e adultos

Ter coragem é uma capacidade necessária ao ser humano. Em diferentes níveis e esferas, todos os dias somos testados e desafiados a nos superar com grandeza e bravura. E esse valor deve ser inserido e trabalhado desde cedo em nossas mentes. Frequentemente crianças apresentam medo do visível e do invísivel e os adultos precisam ajudar a guiar os pequenos pelo caminho da autoconfiança.

Importante dizer que ter coragem não é sinônimo de irresponsabilidade ou de ausência de medo. O medo também faz parte do conjunto de sentimentos inerentes ao ser humano e lidar com ele é uma importante forma de crescimento e desenvolimento pessoal.

O Correio preparou uma lista com livros que, em algum aspecto, tratam de coragem e inspiram crianças e adultos. Confira

O primeiro mergulho — coragem de ir com medo mesmo

Em O primeiro mergulho, livro lançado pela editora Reco-reco, uma pequena tartuga nasce em seu ninho, junto com seus irmãos e busca entender o que está acontecendo. Ao ver as outras tartarugas deixando o buraco na areia e andando rumo ao mar, percebe o sentimento do medo. Um dos irmãos acolhe o pequeno e tenta convênce-lo de que tudo está bem. "Não precisa ter medo. Todas nós fazemos esse caminho. Não tem problema". Ainda assim, o medo persiste e o livro conta a jornada dessa tartaruguinha que, só nas últimas páginas, consegue se descolar dessa situação e caminhar para o mar. O livro nos faz pensar sobre como devemos conviver com o medo e não deixar que ele nos paralise. E para quem cuida de crianças, ensina a acolher o medo e auxiliar no caminho de superação.

O Primeiro mergulho foi escrito por Elisama Santos e ilustrado por Ana Cardoso.

A Rainha da Torre — coragem para superar os próprios medos

A Rainha da torre conta a história de uma corajosa menina que, diariamente, lida com o medo excessivo da mãe. A obra de Kari de la Vega e Fátima Ordinola, lançada em 2025 no Brasil pela Companhia das Letrinhas, levanta a reflexão sobre como o medo extremo dos pais — e neste caso em especial da mãe — pode impactar no desenvolvimento dos filhos. A história incentiva cuidadores a superarem traumas e cultivarem o espírito de bravura nas crianças, especialmente nas meninas.

Maria e seus Rótulos — coragem para buscar a própria essência e se desvincular dos rótulos

Neste livro infantil uma pequena menina chamada Maria ganha adjetivos a cada página e tenta, a todo custo, se livrar deles. Menina, branca, celíaca, bagunceira, desobediente... Ao longo das ilustrações a criança tenta tirar cada um dos rótulos que ganhou e no final, após ser taxada como teimosa, consegue arrancar seus rótulos. Inicialmente, o livro parece construir um repertório negativo para o pequeno leitor, mas com olhar mais atento, é possível observar o desejo da criança em ser ela mesma. Ela não é bagunceira, ela pode estar assim, mas não é isso que a define. Maria tem coragem de buscar a própria essência e se desvincular daquilo que lhe imposto. Uma interessante leitura para crianças de todas idades.

Maria e seus rótulos foi escrito e ilustrado por Joan Turu e traduzido por Juliana de Oliveira.

Sr Lótus Sapeca: a grande história de um pequeno sapo — coragem para seguir sua jornada, independente das opiniões alheias

Nessa história ambientada em um contexto medieval, um pequeno sapinho se aventura para provar sua coragem e bravura. Em busca de um desafio, o sapinho encara um bicho-papão paz e amor, um mago que mora na árvore e passa pela casa de uma bruxa. O sapinho busca provar seu heroísmo para garantir que é tão arrojado quanto seus irmãos grandões e pode se tornar cavaleiro. Ao encontrar um dragão e uma bela princesa durante sua jornada do herói, o sapinho vê uma oportunidade de se posicionar como um grande lutador, mas descobre que a jovem alteza é amiga do dragão e não está em perigo. Ao perceber que o sapinho só buscava aprovação, a princesa lhe convida para compor a trupe e concede a ele o título de cavaleiro. "Levante-se Sr Lótus Sapeca verdejante, nunca vimos um sapo tão corajoso assim antes", declara a princesa. Sr Lótus não desistiu e, mesmo com a baixa estatura, provou sua bravura ao lado de uma princesa e um dragão que lhe confiaram amizade e missões contra o mau.

Sr Lótus Sapeca: a grande história de um pequeno sapo foi escrito por por Anna Kemp e Sara Ogilvie e traduzido por Maria Cecilia Brandi.

Mamãe Zangada: coragem de corrigir os próprios erros

Em Mamãe Zangada uma mãe pinguim grita tão alto, mas tão alto, que os pedaços do filho se espalham pelo mundo. O livro trata da maternidade real, do stresse materno e do convívio mãe e filho, que nem sempre é tranquilo, mas — em geral — é cercado de amor. Após espalhar os pedaços do filho com um grito, a mamãe pinguim busca os pedaços e os costura para reunir de novo seu rebento. É preciso ter coragem para abraçar após um conflito. É preciso bravura e distinção para consertar os próprios erros e trabalhar para a construção de um relacionamento afetivo forte e duradouro.

Minha árvore de estimação: coragem para seguir o coração e bancar desejos fora da curva

No livro 'Minha árvore de estimação', de Marie-Louise Gay lançado no Brasil em 2025, a menina Lili pede ao pai uma árvore como presente de aniversário. O pedido inusitado é atendido e a criança passa a levar a árvore para passear na rua. Em uma região cinza e sem natureza à vista, a menina esbanja coragem e doçura ao exibir a árvore para os colegas, mesmo após ser tratada com desdém. Aos poucos, o cinza dá espaço ao verde. Ao amarelo e ao roxo. A bravura da menina inspira outras crianças e logo influencia todo o ambiente ao redor. A natureza vira realidade na vida de Lili e de todo bairro a partir da coragem da menina em sair do lugar do comum e defender seu desejo mesmo após ser achincalhada.

Monge Ikikyuu: coragem para ser verdadeiro e justo, custe o que custar

Monge Ikkyuu é um livro que integra a série 'Contas Antigos Japoneses' da Companhia das Letrinhas e conta a trajetória de um menino que 'pensava diferente'. As atitudes da criança destoam dos demais colegas. Sagaz e inteligente, Ikkyuu não conhece o medo. Vive, por outro lado, com dedicação ao ordinário, verdade e foco no bem do próximo. Ikkyuu cresce, enfrenta um rei rico que gerou pobreza e miséria ao seu povo devido à ganância e se torna monge. O menino nos ensina a acreditar nos instintos e enfrentar, com bravura, aqueles que impõe adversidades para o mais vulneráveis. Ikkyuu ensina e mostra, na prática, o que é justiça social sem mencionar o termo em nenhum momento.

Os piratas estão chegando: coragem de manter a fé e o foco na missão

Essa história ressignifica o que sabemos sobre piratas e constrói camadas de confiança de todo um grupo sobre o poder de distinção de uma criança. Os piratas estão chegando conta a história de Tom. Um menino que vive em uma cidade à beira mar e todos os dias sobe no mais alto morro para observar a chegada dos navios. Com os olhos firmes no horizonte, o menino aguarda, pacientemente, para alertar a comunidade sobre a chegada dos piratas. A criança, no entanto, desconhece com exatidão o que é o navio pirata e emite vários alarmes falsos. Mesmo assim, ele não se abala, persiste e ouve com atenção aos conselhos que o pai lhe dá para identificar o navio pirata. Quando finalmente o navio pirata chega, o alerta de Tom é ignorado pela comunidade e os piratas invadem o local sem que ninguém veja. Tom tem coragem e resiliência para encarar sua missão com seriedade, sem pensar no que dirão os outros.