Pré-estreia de "O Agente Secreto" esgota no Cine Brasília; veja datas disponíveis

Filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, escolhido para representar o Brasil no Oscar, estreia em 6 de novembro

Ingressos para as primeiras exibições estão esgotados, mas a pré-venda segue aberta até o dia 26 de novembro - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgacao )
Ingressos para as primeiras exibições estão esgotados, mas a pré-venda segue aberta até o dia 26 de novembro

Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar, O Agente Secreto estreia nos cinemas nacionais no dia 6 de novembro. O filme de Kleber Mendonça Filho já está em pré-venda no Cine Brasília, e consta com sessões até o dia 26/11. Os cinéfilos brasilienses se apressaram, e os ingressos até o dia 7/11 (sexta) estão esgotados. 

As entradas para a exibição de 8/11 (sábado) estão quase acabando, mas os últimos bilhetes ainda podem ser adquiridos na pré-venda. Para conferir a obra protagonizada por Wagner Moura no Cine Brasília, mesmo que não nas primeiras sessões, outras 15 datas estão disponíveis. 

Confira a programação completa:

  • 06.11 (quinta-feira) - 19h30 - Ingressos esgotados
  • 07.11 (sexta-feira) - 19h30 - Ingressos esgotados
  • 08.11 (sábado) - 20h15 - Últimos ingressos
  • 09.11 (domingo) - 20h15
  • 10.11 (segunda-feira) - 22h00
  • 11.11 (terça-feira) - 20h30
  • 12.11 (quarta-feira) - 19h30
  • 13.11 (quinta-feira) - 20h00
  • 14.11 (sexta-feira) - 16h00
  • 15.11 (sábado) - 20h00
  • 16.11 (domingo) - 19h00
  • 19.11 (quarta-feira) - 18h30
  • 20.11 (quinta-feira) - 19h30
  • 22.11 (sábado) - 20h00
  • 23.11 (domingo) - 18h30
  • 24.11 (segunda-feira) - 22h30
  • 25.11 (terça-feira) - 14h00
  • 26.11 (quarta-feira) - 16h00


O Agente Secreto se passa em 1977, na ditadura militar brasileira, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia, que tenta deixar São Paulo para recomeçar a vida em Recife. Lá, ele acredita encontrar um refúgio — mas seu passado e forças políticas da época o alcançam, transformando a busca por tranquilidade em uma trama de espionagem, vigilância e tensão.

Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Kleber Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.

O longa estreou no Festival de Cannes 2025, onde teve boa recepção: Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 24/10/2025 10:41
