Pré-estreia de "O Agente Secreto" esgota no Cine Brasília; veja datas disponíveis

Ingressos para as primeiras exibições estão esgotados, mas a pré-venda segue aberta até o dia 26 de novembro - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgacao )

Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar, O Agente Secreto estreia nos cinemas nacionais no dia 6 de novembro. O filme de Kleber Mendonça Filho já está em pré-venda no Cine Brasília, e consta com sessões até o dia 26/11. Os cinéfilos brasilienses se apressaram, e os ingressos até o dia 7/11 (sexta) estão esgotados.

As entradas para a exibição de 8/11 (sábado) estão quase acabando, mas os últimos bilhetes ainda podem ser adquiridos na pré-venda. Para conferir a obra protagonizada por Wagner Moura no Cine Brasília, mesmo que não nas primeiras sessões, outras 15 datas estão disponíveis.

Confira a programação completa:

06.11 (quinta-feira) - 19h30 - Ingressos esgotados

07.11 (sexta-feira) - 19h30 - Ingressos esgotados

08.11 (sábado) - 20h15 - Últimos ingressos

09.11 (domingo) - 20h15

10.11 (segunda-feira) - 22h00

11.11 (terça-feira) - 20h30

12.11 (quarta-feira) - 19h30

13.11 (quinta-feira) - 20h00

14.11 (sexta-feira) - 16h00

15.11 (sábado) - 20h00

16.11 (domingo) - 19h00

19.11 (quarta-feira) - 18h30

20.11 (quinta-feira) - 19h30

22.11 (sábado) - 20h00

23.11 (domingo) - 18h30

24.11 (segunda-feira) - 22h30

25.11 (terça-feira) - 14h00

26.11 (quarta-feira) - 16h00





O Agente Secreto se passa em 1977, na ditadura militar brasileira, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia, que tenta deixar São Paulo para recomeçar a vida em Recife. Lá, ele acredita encontrar um refúgio — mas seu passado e forças políticas da época o alcançam, transformando a busca por tranquilidade em uma trama de espionagem, vigilância e tensão.

Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Kleber Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.

O longa estreou no Festival de Cannes 2025, onde teve boa recepção: Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.