Claudio Olegario consolida carreira internacional com Shakespeare nos EUA

Morando nos Estados Unidos desde 2023, o ator Claudio Olegario, que se destacou na novela Salve-se quem puder da TV Globo, está colhendo os frutos de seu investimento em formação internacional. Atualmente em cartaz na peça Coriolanus, de Shakespeare, no Art of Acting Studio com a Foolish Productions, o brasileiro vem conquistando espaço na cena cultural de Los Angeles.

"Esse trabalho marca minha estreia profissional no teatro norte-americano e tem sido transformador", explica Olegário. "Em Coriolanus interpreto diferentes papéis — cidadãos, guardiões e senadores — em um formato de companhia que exige versatilidade e me permite transitar por diversos registros dentro da mesma obra."

A temporada shakespeariana é apenas o início de uma sequência de projetos internacionais. Logo após Coriolanus, o ator se prepara para duas novas montagens: Life is a dream, clássico de Pedro Calderón de la Barca com direção da mexicana Ilse Corona no California Institute of the Arts (CalArts), com estreia em 24 de outubro; e Bank of Dreams no Los Angeles Performing Arts Conservatory (LAPAC), em novembro.

"Em Bank of Dreams, interpreto Joel/Gerusa, um professor de teatro que também se apresenta como drag queen — um papel de enorme potência dramática que mistura sensibilidade, crítica social e performance", revela. "Já em Life is a dream, vivo Clarin, um personagem cômico e filosófico que questiona a condição humana."





Inserção no mercado internacional

A decisão de se mudar para os Estados Unidos em 2023 representou um marco em sua carreira. "Vim para Los Angeles para aprofundar meus estudos e me inserir no mercado internacional", conta o ator, que completou um conservatório de dois anos no Art of Acting Studio, filial da Stella Adler em LA. "Tive formação intensa em Shakespeare, Chekhov, improvisação e combate cênico, e desde então venho construindo minha carreira entre teatro, cinema e televisão."

No audiovisual, Olegário já acumula experiências significativas: participou da série This is Paradise: Rachel in LA e do curta-metragem How you see me, filmado em Nova York. "Gravar a série marcou meu primeiro trabalho profissional no set audiovisual americano, e o curta em Nova York foi enriquecedor tanto artisticamente quanto pessoalmente."

Claudio Olegario, ator (foto: Gregory Wallace)

Projetos autorais e conexão com o Brasil

Paralelamente à atuação, Olegário desenvolve um projeto literário pessoal. "Já concluí cerca de 75% do meu livro O menino da casa rosa, que carrego com muito orgulho e pretendo adaptar para o cinema como meu primeiro longa-metragem autoral."

Apesar do foco na carreira internacional, o ator mantém viva a conexão com suas raízes brasileiras. "Meu trabalh na novela guardo com muito carinho. Tenho vontade de voltar a trabalhar no Brasil, seja no teatro ou no audiovisual", afirma. "O que imagino para o futuro é exatamente esse trânsito entre Brasil e Estados Unidos: levar histórias brasileiras para fora e, ao mesmo tempo, trazer para o Brasil a bagagem artística que tenho construído aqui."