Confira imagens inéditas e teaser da quinta temporada de Emily em Paris

A Netflix divulgou um teaser e imagens inéditas da quinta temporada da série Emily em Paris. Os dez novos episódios da série produzida por Darren Star chegarão à plataforma no dia 18 de dezembro deste ano. O teaser está disponível pelo Youtube.

A série estrelada por Lily Collins também conta com Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo e Samuel Arnold no elenco. A série produzida pela MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media teve sua primeira temporada lançada no ano de 2020.

Na nova temporada de Emily em Paris, a protagonista Emily passa a viver em Roma, na Itália. Diante da mudança de cenário, ela enfrenta desafios profissionais, ao assumir um novo cargo na empresa onde trabalha, e românticos, enquanto busca se adaptar à vida na Itália.