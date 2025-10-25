Peça retrata universo de Ariano Suassuna no palco da Caixa Cultural

Pensado e concebido para adultos e crianças, o espetáculo Mundo Suassuna traz para o palco da Caixa Cultural uma coleção de personagens e histórias que habitam o universo do escritor paraibano Ariano Suassuna. Com direção de Marcelo Romagnoli, a peça é um passeio por um imaginário que tem a cultura brasileira como protagonista. O que começou com uma adaptação do único livro infantojuvenil do escritor terminou como uma reunião de várias histórias e personagens graças à autorização dada pela família aos atores Gúryva e Fábio Stroeter, que atuam na peça. "É a primeira vez que a família acompanhou a produção de um espetáculo para crianças. É o primeiro Suassuna com a autorização da família", avisa Romagnoli.

A obra de Ariano Suassuna não foi escrita para crianças, mas o diretor enxergou nos textos uma narrativa completamente acessível aos pequenos. "A obra do Suassuna é enorme e não é voltada para crianças, mas atinge as crianças. A maioria dos livros tem essa linguagem popular, com uma leveza. Está tudo muito ligado a um teatro popular. É possível fazer para todas as idades. E, lidando com esse universo todo, vieram algumas linhas", explica.

O espetáculo costura temas caros a Suassuna com um pouco da biografia do autor de A pedra do reino e O auto da compadecida. "Como todo escritor, ele não conseguiu não falar de si na sua obra, de um jeito ou de outro. E ele resolveu muitas questões pessoais escrevendo", avisa Romagnoli. Uma dessas questões, e talvez a maior delas, é o assassinato do pai do autor, morto em uma disputa política quando Suassuna tinha 3 anos. A tragédia é um dos motes do espetáculo, que coloca no palco um príncipe em busca de uma coroa e de um castelo. "É o próprio Suassuna indo em busca desse fato, tentando entender isso", conta o diretor.

Vários elementos dos livros estão espalhados pela peça, tudo muito embasado na linguagem popular, no jeito de entender a alma brasileira e de descrever o Brasil profundo que caracteriza a narrativa do autor. "Ele fala que tem o Brasil real e o oficial. E fala do Brasil real, que está na profundeza, no sertão", diz Romagnoli. "A peça lida com esse simbolismo, esse personagem que sai da cidade e atravessa esse grande portal que é a passagem do Brasil oficial para o real."

O diretor garante que mesmo quem nunca leu a obra do autor e não o conhece vai entender o universo tratado no espetáculo. "E quem já leu ou já viu, identifica. Para a criança, é um ótimo jeito de ter o primeiro contato com a obra, com personagens icônicos, figuras muito fortes espalhadas pelos livros e romances", aponta Marcelo Romagnoli, que contou com a colaboração de Manuel Dantas Suassuna, artista plástico e filho do escritor, responsável pela iconografia do espetáculo.

Mundo Suassuna

Direção: Marcelo Romagnoli. Com Fabio Espósito, Gúryva e Henrique Stroeter. Hoje, às 18h, e domingo, às 16h, na CAIXA Cultural Brasília (SBS Q.4 Lote ¾). Sessões de quinta a domingo, até 2 de novembro. Ingresso: R$ 30 e R$ 15 (meia).









