Espetáculo propõe reflexão sobre a mulher na sociedade, nesta sexta (24/10)

Lucas Maia*
O Espaço Semente, no Gama, recebe duas apresentações do espetáculo ‘Gargalhada da Libertação’. São nesta sexta-feira (24/10) e sábado (25/10), às 20h. A peça, criada pela artista e terapeuta, Luana Medeiros, busca proporcionar reflexão acerca do papel da mulher na sociedade e quebrar preconceitos sobre questões raciais e religiões de matriz africana. A entrada é gratuita mediante retirada na plataforma Sympla.
A ideia da apresentação se baseia em desmistificar a imagem de pomba gira, que na crença da Umbanda, representa a mulher. No entanto, estereótipos classificam a pomba gira como uma figura meramente sexual. A peça busca acabar com esses paradigmas e proporcionar uma reflexão sobre racismo e desigualdade de gênero. Luana enfatiza a importância de iniciativas como essa para acabar com esses preconceitos. “Percebo, mesmo na atualidade, como nos diminuímos diante do prazer de estar viva, da sexualidade que cria vida para além da procriação e do riso que até hoje é condenado, se feito de maneira larga e espontânea”, diz.
Gargalhada da Libertação é interpretado por três atrizes em meio aos desafios de viver em uma sociedade patriarcal. O espetáculo aborda também a luta por liberdade dessas mulheres e a gargalhada é o símbolo da libertação. Andy do Futuro é uma das atrizes que apresentam a peça, ela relata que trabalhar nesse projeto proporcionou muitos aprendizados e reflexões acerca do universo das mulheres e suas lutas. “O processo de construção do espetáculo Gargalhada da Libertação, está sendo um divisor de águas em minha vida. Pela expansão de conhecimentos e também pela imersão. Como atriz, aprofundar mais nos arquétipos dessas figuras míticas do feminino, nesse paralelo de África/Brasil, está sendo significativo”, afirma.
Serviço
Gargalhada da Libertação
Nesta sexta-feira (24/10) e sábado (25/10), às 20h, no Espaço Semente, no Gama. A entrada é gratuita mediante retirada na plataforma Sympla. Classificação indicativa 14 anos.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
