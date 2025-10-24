Forró de Vitrola celebra 15 anos com baile neste domingo (26/10) - (crédito: Divulgação)

A Casa de Jorge sedia, neste domingo (26/10), a comemoração de 15 anos do Forró de Vitrola com um baile a partir das 17h. O violeiro e produtor Cacai Nunes comanda a apresentação com muita música nordestina. Os ingressos custam a partir de R$36 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Sympla.

O Forró de Vitrola preserva a tradição de um repertório esquecido com um acervo diverso de música nordestina em seus bailes desde a primeira edição, em 2010. Cacai Nunes espalha a música por Brasília com sua Kombi de 1973, chamada Serena.

O baile deste fim de semana convida Rojão Stereo, DJ Black (SP) e o Coletivo Candango que apresentam suas músicas para animar o público do evento.

Serviço

Forró de Vitrola

Neste domingo (26/10), a partir das 17h, na casa de eventos A Casa de Jorge (SAAN Q.01 LOTE 940). Os ingressos custam a partir de R$36 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Sympla. Classificação indicativa 18 anos.

