Suposto affair de Vini Jr., conta que vive com bala alojada na cabeça





A modelo brasileira Day Magalhães compartilhou detalhes de um episódio traumático que viveu no passado. Em uma entrevista recente, ela revelou que foi sequestrada após sair de um show em Itabuna, na Bahia. Durante o sequestro, levou um tiro na cabeça e, até hoje, carrega a bala alojada. Ela descreveu o momento como uma experiência de quase-morte, afirmando: "Eu tinha pouco tempo de vida".

Day explicou que, apesar da gravidade do incidente, o projétil não atingiu áreas vitais, permitindo que ela sobrevivesse. Ela também mencionou que, após o ocorrido, passou por processos de reabilitação e acompanhamento psicológico. A modelo enfatizou que, embora tenha superado fisicamente o trauma, as lembranças ainda a acompanham.

Além do apoio psicológico, Day contou que encontrou força em sua fé e em sua família. Ela acredita que a experiência a transformou, tornando-a mais resiliente e grata pela vida. A modelo também ressaltou a importância de compartilhar sua história para inspirar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes.

Atualmente, Day continua sua carreira como modelo e influenciadora digital, utilizando suas plataformas para promover mensagens de superação e empoderamento. Ela espera que sua trajetória sirva de exemplo para aqueles que enfrentam adversidades, mostrando que é possível recomeçar e encontrar força mesmo nas situações mais desafiadoras.