Exposição de Isabel Pons traça perfil de artista chave na gravura brasileira

A Câmara dos Deputados recebe, té o dia 27 de novembro, a exposição Percurso de uma exímia gravadora, de Isabel Pons, aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Galeria Décimo. Com curadoria de Oto Reifschneider, esta é a primeira exposição individual da artista em três décadas. A mostra apresenta um recorte retrospectivo da carreira de uma das mais premiadas e reconhecidas gravadoras da história da arte brasileira.

A exposição traz ao público mais de 40 gravuras em metal produzidas entre 1959 e o final da década de 1970, que revelam a potência da linguagem visual da artista. Em entrevista divulgada, Oto diz que a história de Isabel se confunde com a da própria gravura brasileira. “Ela não apenas acompanhou, como também impulsionou o reconhecimento do país como polo importante da gravura artística a partir dos anos 1960”, diz o curador.

A mostra na Galeria Décimo resulta de mais de 10 anos de pesquisa do curador que, desde 2012, coleciona e estuda a obra da artista. A partir de 2024, a Galeria de Arte Oto Reifschneider passou a representar o acervo da artista, atualmente em processo de conservação.

Nascida em Barcelona em 1912 e morta em 2002, Isabel chegou ao Brasil em 1948 para fugir da então ditadura espanhola. Apaixonada pelo Rio de Janeiro, decidiu permanecer no país, onde iniciou uma nova fase da trajetória artística. Inicialmente retratista, Pons abraça também a abstração e se reinventa ao descobrir a gravura em metal. Ela integrou o primeiro ateliê do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ), espaço que impulsionou a gravura abstrata brasileira. Essa transformação marca a entrada definitiva da artista no cenário da arte moderna brasileira.

Serviço

Isabel Pons – Percurso de uma exímia gravadora

Até o dia 27 de novembro entre segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Galeria Décimo (Anexo IV, 10º andar, Câmara dos Deputados, Brasília-DF). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre