Espetáculo inspirado em obra de Ailton Krenak chega ao CCBB

Dirigido por Juliana Rondon e inspirado no livro Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, o espetáculo Fim mistura dança, teatro e dramaturgia trazendo uma reflexão sobre o impacto das ações humanas no mundo e a possibilidade de um recomeço. O CCBB será o palco das apresentações, que começam nesta sexta-feira (24/10) e seguem em temporada até 2 de novembro.

Dividido em quatro cenas, Fim é baseado no livro de Ailton Krenak. Assim como na obra literária, o espetáculo busca fazer o público refletir sobre a conexão com o planeta e como as ações do cotidiano impactam a Terra.

Além da inspiração vinda do livro de Krenak, a apresentação é fruto de uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa da Cena, um grupo que explora as relações do corpo e da sociedade dentro da dança e do teatro. Em Fim, o núcleo explora a cenografia, a trilha sonora e a combinação dos figurinos construídos com elementos naturais e resíduos têxteis.

Serviço

Fim

Nesta sexta-feira (24/10), às 19h. Temporada até 2 de novembro, sessões às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES Trecho 2). Ingressos gratuitos disponíveis na bilheteria do CCBB. Não recomendado para menores de 10 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel