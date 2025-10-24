Espetáculo inspirado em obra de Ailton Krenak chega ao CCBB

Dirigido por Juliana Rondon e inspirado no livro Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, o espetáculo Fim mistura dança, teatro e dramaturgia trazendo uma reflexão sobre o impacto das ações humanas no mundo e a possibilidade de um recomeço. O CCBB será o palco das apresentações, que começam nesta sexta-feira (24/10) e seguem em temporada até 2 de novembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Dividido em quatro cenas, Fim é baseado no livro de Ailton Krenak. Assim como na obra literária, o espetáculo busca fazer o público refletir sobre a conexão com o planeta e como as ações do cotidiano impactam a Terra.
Além da inspiração vinda do livro de Krenak, a apresentação é fruto de uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa da Cena, um grupo que explora as relações do corpo e da sociedade dentro da dança e do teatro. Em Fim, o núcleo explora a cenografia, a trilha sonora e a combinação dos figurinos construídos com elementos naturais e resíduos têxteis.
Serviço
Fim
Nesta sexta-feira (24/10), às 19h. Temporada até 2 de novembro, sessões às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES Trecho 2). Ingressos gratuitos disponíveis na bilheteria do CCBB. Não recomendado para menores de 10 anos.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Diversão e Arte Lily Allen se prepara para retorno explosivo com álbum sobre fim de casamento
- Revista do Correio 5 receitas surpreendentes com abóbora-moranga para o almoço
- Diversão e Arte Projeto apresenta clássicos da ópera no Teatro Levino de Alcântara
- Flipar Sétima melhor fruta do mundo, açaí se destaca por sabor e textura
- Flipar Líquido mais valioso do mundo é oriundo de bicho peçonhento
- Flipar Cobra gigante que viveu na América Latina devorava crocodilos