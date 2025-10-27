Sabrina Sato elogia ex-panicat e lembra início da carreira

Sabrina Sato foi a jurada convidada do Dança dos Famosos, neste último domingo (26/10), e se emocionou após avaliar a apresentação de Nicole Bahls, que integra o time de participantes da competição exibida no Domingão com Huck.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, a apresentadora relembrou o passado das duas, na época em que integravam o elenco do programa Pânico, extinto em 2017, na Band. "Eu estou até emocionada de estar aqui, hoje, vendo a Nicole brilhar nos domingos. Porque, assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos", iniciou ela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Era tanta humilhação"

"No ‘Pânico’, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passava. A gente ralava tanto, que, agora, vê-la brilhar e dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem para minha alma", continuou Sabrina Sato.

Leia também: Sabrina Sato comove ao falar sobre a saúde do pai após luta contra o câncer

A plateia do Domingão, então, ovacionou Sabrina Sato e Nicole Bahls sob aplausos. "Amiga, a gente venceu!", declarou a apresentadora. "Vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias", elogiou o apresentador, Luciano Huck.

Leia também: Sabrina Sato revela quantos looks usa no carnaval

O post Sabrina Sato elogia Nicole Bahls e lembra carreira no ‘Pânico’: "Era tanta humilhação" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.