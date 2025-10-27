InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Sabrina Sato elogia ex-panicat e lembra início da carreira

A apresentadora celebrou a reviravolta na carreira durante o 'Dança dos Famosos'

Sabrina Sato elogia ex-panicat e lembra carreira início da carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Sabrina Sato elogia ex-panicat e lembra carreira início da carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sabrina Sato foi a jurada convidada do Dança dos Famosos, neste último domingo (26/10), e se emocionou após avaliar a apresentação de Nicole Bahls, que integra o time de participantes da competição exibida no Domingão com Huck.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na ocasião, a apresentadora relembrou o passado das duas, na época em que integravam o elenco do programa Pânico, extinto em 2017, na Band. "Eu estou até emocionada de estar aqui, hoje, vendo a Nicole brilhar nos domingos. Porque, assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos", iniciou ela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Era tanta humilhação"

"No ‘Pânico’, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passava. A gente ralava tanto, que, agora, vê-la brilhar e dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem para minha alma", continuou Sabrina Sato.

A plateia do Domingão, então, ovacionou Sabrina Sato e Nicole Bahls sob aplausos. "Amiga, a gente venceu!", declarou a apresentadora. "Vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias", elogiou o apresentador, Luciano Huck.

O post Sabrina Sato elogia Nicole Bahls e lembra carreira no ‘Pânico’: "Era tanta humilhação" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 27/10/2025 09:58 / atualizado em 27/10/2025 10:41
SIGA
x