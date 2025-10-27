Record aposta em novelas de país euroasiático em 2026

Record pode trocar reprise por novelas turcas em 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Record está realinhando suas estratégias na programação, mais precisamente em sua faixa vespertina. A reapresentação de A Escrava Isaura não têm alcançado as expectativas traçadas pela emissor no Ibope.

A quinta reapresentação da trama estrelada por Bianca Rinaldi já chegou a perder audiência para o Fofocalizando, do SBT, escancarando uma situação que reforça os desafios da emissora diante da concorrência direta no horário.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o baixo desempenho reacendeu discussões internas sobre a necessidade de mudanças na programação, e há uma expectativa de transferência das histórias turcas para o horário das 15h30.

Há um grupo que aposta que as tramas internacionais podem fisgar a audiência no horário vespertino, que atualmente destinado para reprises de histórias nacionais. A ideia de ser implantada na Record se baseia nos índices das produções da Turquia nesta faixa em TVs do Chile, Argentina e Portugal.

