"Garoto mais bonito do mundo" morre aos 70 anos

O jovem ator e músico sueco Bjorn Andresen toca violão com uma banda de música pop, em 30 de setembro de 1971, em Estocolmo, na Suécia - (crédito: SCANPIX SWEDEN / AFP)

Björn Andrésen, o ator sueco que ficou mundialmente famoso por atuar no filme Morte em Veneza (1971), morreu no sábado (25/10) aos 70 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27/10).

Quando tinha 15 anos, Björn foi contratado pelo diretor italiano Luchino Visconti, que buscava um jovem para interpretar Tadzio, cuja beleza é alvo de obsessão do personagem interpretado por Dirk Bogarde. Após o sucesso do filme, o ator passou a ser chamado de "o garoto mais bonito do mundo".

Björn Andrésen nasceu em 26 de janeiro de 1955, em Estocolmo, na Suécia. Ele perdeu a mãe quando tinha 10 anos e foi, então, criado pelos avós.

Foto tirada em 23 de agosto de 2021 mostra o ator sueco Björn Andrésen (foto: ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP)

A imagem da beleza o acompanhou por toda a vida, No entanto, Björn chegou a contar em entrevistas como essa experiência o mergulhou na depressão e no vício em drogas.

"Não tive nenhum problema durante as filmagens. Mas, uma vez que terminaram, senti que era uma espécie de presa lançada aos lobos. Fisicamente nada me aconteceu, mas mesmo assim foi muito desagradável", relatou o ator.

Em 2019, ele apareceu em Midsommar, um filme de terror de Ari Aster, no qual interpretava o papel do idoso Dan.

Com informações da AFP

