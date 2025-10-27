Cininha de Paula abre o jogo sobre saída da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cininha de Paula, ex-mulher de Wolf Maya e sobrinha de Chico Anysio, abriu o jogo sobre a carreira nas telinhas. A atriz e diretora, que já manteve contrato com a Globo por 30 anos, foi dispensada do canal em 2019.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista fez um balanço, e afirmou que nunca emplacou um fracasso na carreira. "Tive muita sorte na Globo. Nunca fiz um fracasso. (…) A ‘Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração’ era o programa mais barato da emissora e o mais eficiente", declarou.

Cininha, por sua vez, não descartou a possibilidade de fazer seu retorno às telinhas, cujo seu trabalho mais recente foi Escolinha do Professor Raimundo (2019). "Saudade eu tenho. Das pessoas, do convívio. Mas meus amigos não estão mais lá, foi todo mundo embora. Aceitei super bem a saída porque achei que saí no momento certo. Eu saí e voltei logo no ano seguinte, acabei ficando mais um tempo", disse.

"Ainda tenho vontade de fazer coisas lá [na Globo]. Tenho uns projetos meus que seriam interessantes, acho que teriam o mesmo impacto dos outros que fiz", declarou a artista. Como diretora, Cininha de Paula integrou em novelas como Salsa e Merengue (1996), Cobras & Lagartos (2006) e Aquele Beijo (2011).

