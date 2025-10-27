Jessé Souza lança novo livro em Brasília nesta terça-feira (28/10)

Jessé Souza lança livro 'Por que a esquerda morreu?' em Brasília - (crédito: Marcus Steinmeyer)

O sociólogo e escritor Jessé Souza lançará, nesta terça-feira (28/10), o livro Por que a esquerda morreu? na Livraria Platô (405 Sul), às 19h. No evento, o público pode participar também de sessão de autógrafos com o autor e roda de conversa com o cineasta Renato Barbieri e a jornalista Cynara Menezes.

No livro, Souza critica a atual situação política do país e propõe novas formas de resistência ao capitalismo, reforçando a necessidade de mudanças na esquerda brasileira. Para ele, atualmente, a direita se impõe como contrária ao “sistema”, enquanto partidos de esquerda se aproximam do centro. O objetivo da obra é analisar o porquê deste movimento e indicar novos caminhos para a volta da popularidade da esquerda entre a população.

Natural do Rio Grande do Norte, Jessé Souza é graduado em direito e mestre em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Entre as obras lançadas na carreira, destacam-se A elite do atraso, A ralé brasileira e O pobre de direita.

Por que a esquerda morreu?

De Jessé Souza. Leançamento nesta terça-feira (28/10), às 19h, na Livraria Platô (405 Sul).