Jheny Santucci fala sobre risco de ser traída por Arthur Aguiar





Jheny Santucci abriu o coração sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar, e repercutiu ao ter expressado sua percepção acerca de um assunto polêmico que já dominou a vida do ator e cantor: traição.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a modelo foi questionada por um internauta sobre seu nível de confiança no campeão do BBB 22, e disse que "só confia em Deus", mas reforçou que se sente segura e respeitada pelo artista.

"Gente, confiar totalmente a gente só confia em Deus, tá? Pra começar", disse Jheny Santucci, que é mãe de Gabriel, fruto do seu namoro com Arthur. "Quando você está em um relacionamento, você corre riscos de ser machucada, de ser traída, corre vários riscos. Mas eu, Jennifer, escolho estar em um relacionamento onde eu confio na pessoa", acrescentou.

"Eu mato"

Santucci assegurou, ainda, se sentir segura no relacionamento e aproveitou para rir da situação. "Então, se eu não confiasse nele nesse quesito e em outros também, eu não estaria com ele, eu preferia estar sozinha. Eu tenho um relacionamento onde eu me sinto segura, me sinto amada, respeitada. Jamais estaria com ele se eu achasse que ele pode fazer isso e não acho que vá fazer. Confio e, se fizer, eu mato ele", brincou.

