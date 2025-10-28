Trump entra na guerra dos consoles vestido como Master Chief

Trump se comparou com o protagonista da saga Halo, Master Chief. - (crédito: Reprodução/X/Microsoft)

O perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter) publicou uma foto feita com inteligência artificial do presidente norte-americano, Donald Trump, vestido como o personagem principal da saga Halo, Master Chief. A mensagem vem como comentário de uma publicação da Gamestop em cima do final do conflito de fãs das maiores marcas do mundo dos games, a Sony e a Microsoft. Internautas apontaram que com o post Trump estava querendo reivindicar "o fim da guerra" para si.

O fim da guerra dos consoles

Na sexta-feira (24/10) foi anunciado o remake de um dos clássicos do Xbox, Halo: Combat Evolved. O jogo trará o supersoldado Master Chief de volta com gráficos refeitos do zero. Apesar da surpresa, um outro fato ganhou os holofotes em cima do remake, um trailer do jogo no canal oficial do PlayStation, confirmando que a maior franquia da Microsoft vai chegar ao console da Sony. Uma rivalidade clássica do mundo dos games que foi declarada encerrada oficialmente pela Gamestop.

A loja publicou no sábado (25/10) uma nota sobre o fim da guerra dos consoles:





A Statement from GameStop pic.twitter.com/GraJAT69aI — GameStop (@gamestop) October 25, 2025

“Visto que nas últimas duas décadas, a comunidade global de jogadores esteve engajada num conflito contínuo cada vez mais trivial chamado de “Guerra dos Consoles”;

Visto que o conflito mencionado foi originado no início dos anos 2000 com o lançamento de Halo: Combat Evolved como um título exclusivo do Xbox;

Visto que Halo: Campaign Evolved chegará oficialmente ao PlayStation em 2026 com modo de jogo cross-plataforma;

Portanto, a GameStop agindo sob sua autoridade de Entidade Neutra e O Destino Mundial de troca Eletrônica de Jogos de Varejo, por meio desta declara a cessação oficial da guerra de consoles.

Todas as reivindicações por meio desta estão dissolvidas. Os legalistas de console estão instruídos a cessar hostilidades, desbancar milícias e aproveitar a nova era dos games.

GameStop vai continuar a operar como uma área desmilitarizada, oferecendo hardware, acessórios e trocas para combatentes de todos os lados.

Poder para os jogadores”.

Halo

Master Chief sempre foi encabeçado como mascote do console da Microsoft, com todo Xbox contando com um lançamento da série Halo para encabeçar os jogos exclusivos. Halo: Campaign Evolved marca o primeiro título da franquia a chegar a qualquer console PlayStation, o que mostra que a Microsoft abriu mão oficialmente dos maiores exclusivos de plataforma. Neste ano, suas maiores franquias também chegaram a plataforma, Forza Horizon 5 sendo lançado em abril, Gears of War Reloaded - Um remake do primeiro título - chegando em agosto e agora Halo - chegando apenas em 2026, mas anunciado em 2025.

Halo: Campaign Evolved ainda não tem uma data certa de lançamento, mas chega em algum momento de 2026 para PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S.