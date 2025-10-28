Filhos de Virginia e Zé Felipe embarcam para Madrid para conhecer Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca e seus filhos, fruto de seu antigo relacionamento com Zé Felipe, estão com as malas prontas para embarcar rumo a Madrid, na Espanha, nesta terça-feira (28).

A influenciadora digital já se encontra no país europeu desde o último sábado (25), onde prepara uma celebração especial de Halloween.

Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias, as crianças não viajarão sozinhas. Elas serão acompanhadas pela avó Margareth Serrão, pela assessora Maressa, além da tia Monyque Isabelle — irmã de Zé Felipe — e da namorada dela.

Jessyca Beatriz, outra irmã do cantor, já se encontra em solo espanhol e deve integrar o grupo durante a festa organizada por Virginia na mansão de Vini Jr.

Durante a manhã desta terça, os pequenos estavam sob os cuidados de Zé Felipe, no apartamento do artista em São Paulo. A previsão é que a família embarque até o início da noite com destino à capital espanhola.

O evento promete ser reservado e familiar, reunindo os filhos, amigos próximos e pessoas queridas na residência do jogador. Depois da comemoração, Virginia deve seguir para Dubai acompanhada das crianças, dando sequência ao roteiro internacional.