Pela primeira vez em Brasília, Imagine Dragons traz show da turnê Loom

Formado em Las Vegas, Estados Unidos, Imagine Dragons conquistou, com o primeiro álbum, o que muitos sonham durante toda uma carreira. Radioactive, faixa que abre o disco de estreia da banda, Night visions, recebeu duas nomeações à 56ª edição do Grammy Awards — Gravação do ano e Melhor performance de rock — e hoje é apenas uma entre as 10 do grupo que ultrapassa um bilhão de reproduções no Spotify. Desde então, o sucesso absoluto de Dan Reynolds (vocal), Wayne Sermon (guitarra) e Ben McKee (baixo) é crescente. Com seis discos de estúdio na bagagem e mais de 50 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música, o trio desembarca em Brasília na noite de hoje para a apresentação da Loom World Tour no Mané Garrincha, a partir das 21h.

A série de shows, que passou por Belo Horizonte e, após a capital federal, segue para São Paulo, marca a sétima passagem do Imagine Dragons pelo Brasil em 17 anos de carreira. No país, eles já se apresentaram duas vezes nos festivais Lollapalooza e Rock in Rio — em 2024, como headliners — e, agora, estreiam em Brasília. A história do cantor Dan Reynolds com as terras brasileiras, porém, vem muito antes da carreira artística.

Ronald Reynolds, pai do vocalista, foi um missionário mórmon que morou durante dois anos no Brasil para realizar uma missão evangelizadora. No show do último domingo, na capital mineira, o cantor contou que, por isso, o país faz parte de sua vida desde os 10 anos. "A gente sempre tinha Guaraná na geladeira, e eu achava isso incrível", lembrou o músico durante a apresentação.

"Em 1997, fiz um trabalho na escola sobre jogar com meu time favorito no video game — que, no caso, era o Brasil. Era um time muito bom. Também escrevi sobre o Rio de Janeiro e sobre Pelé", continuou. "Eu nunca imaginei que cresceria e teria a chance de vir para cá conhecer esse povo maravilhoso", acrescentou Dan, comovido. "Eu amo vocês desde que era um garotinho", finalizou.

Repertório do show

Iniciada em julho de 2024, a Loom World Tour passou pela América Latina, Estados Unidos e Europa divulgando o sexto álbum de estúdio da banda. "Trabalhar neste disco foi uma monta-russa", revelou Dan Reynolds em carta divulgada nas redes sociais. "Em alguns dias, as músicas vinham de um lugar de tristeza e coração partido e, em outros, de felicidade e júbilo", relatou.

"A beleza de compor é que, como sempre, esse foi meu diário. Ele documentou décadas da minha jornada por esta vida estranha. E tive a sorte de criá-lo com meus melhores amigos em uma banda e ter você compartilhando conosco", acrescentou o vocalista no texto direcionado aos fãs. Faixa do novo trabalho, Fire in these hills abre o show da atual turnê, acompanhada por músicas como Wake up e Take me to the beach, também do álbum Loom.

Sucessos como Believer, Demons, Thunder, Bones, Radioactive e Enemy também fazem parte do repertório — músicas que, inclusive, são responsáveis por tornar o Imagine Dragons a primeira banda na história a ter 10 faixas com mais de um bilhão de reproduções em uma plataforma de streaming.

Batida brasileira

Com estreia no Mineirão, em Belo Horizonte, os mineiros do Lagum foram os escolhidos para a missão de abrir os shows do grupo norte-americano no Brasil. "A gente ficou muito honrado com o convite", afirmam os integrantes Pedro Calais (vocal), Zani (guitarra), Jorge (guitarra) e Chicão (baixo). "Imagine Dragons é uma banda enorme e, além de ser uma baita experiência e aprendizado estar viajando com músicos desse porte, é uma ótima oportunidade de levar nossa música a um novo público", celebram. No Brasil, a turnê segue até sábado, com duas datas no Morumbi.

"Se nós recebemos o convite para essa oportunidade, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Estamos muito felizes com o que está por vir — comemoramos bastante e nos preparamos para dar o nosso melhor nesses shows", garantem os artistas. Sucessos como Deixa, Bem melhor e Ninguém me ensinou estão presentes no repertório da banda, assim como as faixas do álbum As cores, as curvas e as dores do mundo, lançado em maio deste ano. "Quisemos montar uma setlist que converse com a turnê deles e que nos apresente bem a um novo público", explicam os integrantes.

"A possibilidade de tocar para quem não nos conhece ou nunca ouviu falar na nossa banda é um momento ímpar de poder mostrar nosso trabalho e conquistar novos ouvintes", pontuam os músicos. "Acho que nossa sonoridade não é muito parecida com a do Imagine Dragons, mas conseguimos ver algumas semelhanças em temas que eles tratam nas composições, principalmente nas que falam sobre um despertar interno ou de saúde mental", comparam. Hoje, os mineiros sobem ao palco do Mané Garrincha às 19h45.

Imagine Dragons — Loom World Tour

Hoje, às 21h, no Mané Garrincha

Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do estádio ou na plataforma digital Ticketmaster, a partir de R$ 230

Classificação: 16 anos. Crianças de 5 a 11 anos somente acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. Adolescentes de 12 a 15, acompanhados dos pais, responsáveis legais ou de terceiros (maiores de 18 anos) com autorização escrita pelos pais ou responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório.